拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

▲１名鄧姓女子因滯欠贈與稅67餘萬元拒絕繳納，被台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

１名鄧姓女子因滯欠2015年度贈與稅逾期不履行，經財政部南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠67餘萬元拒絕繳納，被台南分署向法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署指出，本案鄧女欠稅原因為2015年間鄧母將8百餘萬元的徵收補償費贈與鄧女，超過當年度贈與稅免稅額，鄧女未申報贈與稅，經國稅局向鄧母補課贈與稅並核處1倍金額的罰鍰，因鄧母名下無財產可供執行，國稅局依遺產及贈與稅法第7條第1項第2款規定，向受贈人鄧女課徵本件贈與稅。

行政執行官劉惠仁調查發現，鄧女有投保3筆壽險，解約金約有180萬餘元，其中2筆壽險的投保日即為受贈與當日，執行官要求鄧女辦理部分解約，以清償本件贈與稅，鄧女以將留作與鄧母的生活費為由拒絕配合；執行官另詢問受贈金錢去向，鄧女僅泛稱用於清償債務、家人醫藥費、生活費等，卻無法提出支出證明資料。

鄧女於2020年4月9日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」之管收事由，即當場留置鄧女，並將鄧女移送台南地院聲請管收，法官裁定准予管收並解送臺南看守所附設管收所。

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