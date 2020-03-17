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精密公司曾姓男子拒繳所得稅5千餘萬元　行政執行署聲請管收獲准

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▲台南永康曾姓男子，綜合所得稅5480餘萬元拒繳，經行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南永康曾姓男子，綜合所得稅5480餘萬元拒繳，經行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南永康１名38歲曾姓男子，滯欠2012年度綜合所得稅，逾期不履行，案經南區國稅局新化稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為新台幣5480餘萬元拒繳，經台南分署向法院聲請管收獲准。

台南分署指出，本案曾男欠稅原因為曾男擔任1家精密公司董事長期間，購買技術給付權利金時，未依所得稅法規定扣繳稅款，而遭國稅局發函要求補稅。

行政執行官劉惠仁調查發現，曾男於2013年4月起雖由董事長改任總經理，但同為該公司重要職務，曾男所領薪資每年僅數十萬元，與董事長薪資相比，顯有以多報少，避免被強制執行之嫌疑。其次，曾男於2015年接獲國稅局補稅通知後，於2016年間提領多筆鉅額款項，僅辯稱是還債，卻無法提出正常使用證明。

台南分署於2019年5月間，以曾男顯有履行義務之可能，故不履行；就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事等事由，向台南地方法院聲請管收，台南地院駁回後，台南分署提起抗告，經高等法院台南分院廢棄原裁定，發回台南地院，但曾男向最高法院提起再抗告，復經最高法院再抗告駁回，確定發回台南地院。

台南地院於17日上午10時開庭，經法官訊問後，認定曾男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，即當場裁定管收曾男，隨即解送台南看守所附設管收所。

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