千萬遊艇拍賣　執行署台南分署派專人帶看

▲台南分署由執行人員帶領有興趣民眾，進入遊艇內部，實際了解遊艇的狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受理台北地檢署囑託執行遊艇拍賣案，該艘停放於安平漁港張姓被告所有ARIEL II遊艇，將於3月24日下午3時，在台南分署二樓拍賣室，以投標方式公開拍賣，為增加民眾投標及出價意願與價格，台南分署18日由執行人員帶領有興趣民眾進入遊艇內部，實際了解遊艇的狀況。

台南分署表示，該艘拍賣遊艇，船籍港為馬來西亞，蘭卡威，總噸位為41噸的動力遊艇，2005年建造，遊艇停放安平漁港遊艇碼頭，由於遊艇碼頭有門禁管制，為方便有興趣的買家近距離觀看遊艇外觀及內裝，特安排帶領買家觀看遊艇，18日總共有3組前往觀看，部分是行家。

台南分署提醒，有興趣的應買人，因本艘遊艇是馬來西亞籍，拍定人應自行辦理遊艇過戶事宜，無法持台南分署核發之權利移轉證書辦理過戶登記，請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。

另外，為方便想參加投標，卻因沒時間或不方便到場親自投標的應買人，可透過通訊投標的方式來投標。應買人可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。

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