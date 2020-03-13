ARIEL II豪華遊艇大拍賣！　行政執行署台南分署等您來

▲行政執行署台南分署受台北地檢署囑託，執行一艘停放於台南安平漁港，張姓被告所有ARIEL II遊艇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受台北地檢署囑託，執行一艘停放於台南安平漁港，張姓被告所有ARIEL II遊艇，將於3月24日下午3時，在台南分署二樓拍賣室，以投標方式公開拍賣，自下午2時30分起開始投標，3時開標，底價1076萬元，保證金215萬2000元。

台北地檢署為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。本案張姓被告因涉嫌違反銀行法案件，於偵查中經檢察官扣押其所有登記於馬來西亞之ARIEL II遊艇，因遊艇長時間扣押，不僅有造成遊艇價值降低的可能性，同時也會產生高額的停泊費用，為保存該遊艇的價值，同時減輕停泊費用的負擔，台北地檢署依刑事訴訟法第141條規定，偵查中實施變價，並依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點的規定，囑託台南分署進行變價程序。

台南分署表示，該艘拍賣遊艇，船舶登記地為馬來西亞籍，總噸位為41噸的動力遊艇，為方便有興趣的買家觀看內裝，將於3月18日下午2時30分至4時30分，由執行人員帶看，有興趣的買家，可來電洽詢（06-2134322分機335、332），如無法於指定時間到場，亦可另行電話聯繫約定鑑賞時間。

台南分署提醒，有興趣的應買人，因該艘遊艇是馬來西亞籍，拍定人應自行辦理遊艇過戶事宜，無法持台南分署核發之權利移轉證書辦理過戶登記，請應買人事先詳細了解拍賣公告上之記載。

另外，為方便想參加投標，卻因沒時間或不方便到場親自投標的應買人，可透過通訊投標的方式來投標。應買人可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前一日寄達台南中正路郵局76號信箱即可。

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