30萬罰款還是要繳！韓籍夫妻續住教會　等親友信用卡線上代繳

記者劉昌松／台北報導

韓籍夫妻原本從小港機場入境來台觀光，依我國政策住旅館檢疫14天，卻在解封前1天就離開檢疫旅館外出，遭高雄市衛生局開罰共30萬元，2人一度拒絕受罰，還傳出沒錢住旅館，將搬到機場住，經行政執行署高雄分署聯繫後，已安排2人繼續借住韓國教會，並協調獲得2人同意配合，盡快聯繫韓國親友提供信用卡線上繳納罰款。

▲韓籍夫婦提前離開高雄檢疫旅館，遭衛生單位開罰30萬元。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

▲韓籍妻子覺得挨罰很委屈，接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示打算提訴願。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，這對韓籍夫妻是在2月25日來台觀光，剛好班機落地前一天，我國防疫規定外籍人士入境都須接受居家檢疫14天，期限是到3月11日，但高雄市區的檢疫旅館發現，夫妻倆提前在10日外出，防疫人員獲報前往開出2張各15萬元的罰單。

但2人不覺得自己是提前外出，而且一接到通知就馬上趕回旅館，因此拒絕受罰，不簽檢舉通知書，案經移送行政執行署高雄分署追繳罰款後，這對夫妻在4月2日企圖從桃園機場出境遭攔，但全身上下沒帶多少錢，也沒有信用卡，執行官只能先扣下1千元的罰金，並通知韓國駐台機構代為安置在台北市的韓國教會。

▲韓籍夫妻因為沒繳罰款，準備搭機離台時遭攔阻，被執行官祭出限制出境令。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

台北執行分署日前接獲通知後，前往查訪得知教會只提供住宿到5日，這對夫妻考慮6日開始搬到機場去住，台北分署立刻回報查訪所得，高雄分署透過移民署等單位，與韓國駐台機構取得聯繫，協調韓國教會繼續提供住宿，而這對韓國夫妻也了解當初和衛生官員對開罰程序有誤會，願意配合受罰。

但是因為本來只要來台短期旅遊，只帶了一點現金，高雄執行分署已聯繫相關金融機構，開通海外收付功能，等這對夫妻聯繫韓國親友提供信用卡線上代繳，就會解除這對夫妻的限制出境令，讓2人盡快回家。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／居家檢疫趴趴走挨罰！ 韓籍夫妻喊「不公平」：突然開罰我無法接受

造謠「和平醫院封院」 科大研究生辯模擬情境…繳1萬元換緩起訴

教師會館上班看色情網站 監視器拍下公務員「搓揉下體」被訴妨害風化