三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

▲三星申請「四曲面螢幕」專利，從視覺上達到無邊框效果。（圖／取自LetsGoDigital）

記者王曉敏／綜合報導

隨著手機螢幕愈做愈大的趨勢，「邊緣顯示」的使用也會愈來愈常見，最新消息指出，三星一項新專利顯示，其可能正考慮將曲面螢幕發展到極致，除了常見的左右曲面螢幕外，連設備的上下兩側也將採用曲面、無邊框設計。

根據《LetsGoDigital》報導，三星顯示器公司（Samsung Display）已於2019年7月向中國國家知識產權署（CNIPA）申請了「四曲面螢幕」專利，該專利已於今年3月24日發布，隨後也被納入世界智慧財產權組織（WIPO）的全球外觀設計數據庫。

事實上，三星並不是首次採用四面皆曲面的手機設計，去年就曾有三星3D曲面螢幕的相關報導，不過仍與這次的新專利有著明顯的不同。

▼三星四曲面螢幕的四個角落保留金屬邊框結構。（圖／取自LetsGoDigital）

觀察《LetsGoDigital》根據專利設計圖所製的渲染圖，三星這款「四曲面螢幕」以原始螢幕設計為基礎，將上下左右四邊向設備邊框延伸，在視覺上達到無邊框效果。

與去年將螢幕延伸至四個角落的3D曲面螢幕專利不同，三星在最新的設計中於螢幕的四個角落保留金屬邊框結構，這種金屬包角的設計，預計能保持一定程度的防撞功能。

實體Home鍵設計於幾年前就已經消失，而近年來設備廠開始不斷鑽研自拍鏡頭的解決方案，如瀏海、彈出式相機或螢幕打孔等。據報導預測，明年預計將出現第一批將自拍鏡頭放置於螢幕下方的手機，就像如今的螢幕下指紋辨識一樣。