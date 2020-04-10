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控「為人正直」班鐵翔強吻！　D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告

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▲▼D奶情慾作家香娜（徐尚懿）。（圖／記者孫于珊攝）

▲香娜爆料資深男演員班鐵翔強吻她，反挨告妨害名譽，還遭求償300萬，她相信法院會給出公正判決。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

擁有傲人D奶的情慾女作家香娜（Shenna，徐尚懿），因爆料62歲資深男演員班鐵翔強吻她，令班男大喊冤，告他妨害名譽，民事部分也求償300萬元並要求香娜於四大報道歉。有網友也力挺班男，相信他「為人正直」。台北地院10日辯論終結，法官庭末諭知4月30日宣判。

香娜今出庭完後受訪表示，班男的委任律師一直主張班男「為人正直」，但提出的相關證據都與本案無關，她相信法院判決會給出公正結論，至於刑事部分則以偵查不公開為由，不願多作說明。

香娜先前就指出，她2014年時因接到戲劇演出，為了增進自己，當時看到班鐵翔是某表演進修班老師，且彼此在臉書上有許多共同好友，他們才因此搭上線，2人第一次見面時，班男在餐會結束後很紳士地要送她回家，不料途中竟強吻她，「他那時抱住我，舌頭直接伸進來，我把他推開，他又抱上來…」，令她相當害怕。

香娜說，由於班男是資深長輩，害怕得罪而影響她的演藝之路，因此沉澱一段時間後，才找了熟識的女記者，幫忙打聽班男為人，直到2016年班男結婚遭前女友爆料躍上版面，才讓她又重新提起遭強吻一事，甚至指出，她還收到不少遭班男酒後亂來的被害女子訊息。

而班男對於相關指控極力否認，甚至提告以求清白、恢復名譽。

有網友（曾是班男的學生）就認為，香娜的爆料是假的，一定拿不出證據，只是想利用別人名氣紅的作家！網友說，班男一直以來在都是以正直的形象在螢幕上出現，也相信班男的處事風格確實總是嚴以律己，寬以待人，還說到，「學生都知道老師是一個認真且自我要求嚴格的人，上課期間經常一起聚餐，各班也不乏許多外型漂亮的女演員，但班男都非常的嚴份守己，不會和女同學有任何肢體上的接觸」，痛批香娜不知道是什麼心態要故意毀謗班男，相信班男絕對不可能做出這種強吻行爲！

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