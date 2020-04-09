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神鬼女會計出庭！3年A走上億元　双喜電影老闆：她還在演戲

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記者孫于珊／台北報導

被稱作「神鬼女會計」的陳玉玲，因涉挪用台北双喜電影發行公司逾1.1億元還債，被依業務侵占罪起訴。台北地院9日下午開庭，雖陳女早已認罪，但雙方對於金額問題仍有出入，双喜電影老闆陳永雄就認為陳女是在實施「拖延戰術」，至今還在演，陳永雄的律師更直言，希望法官從重量刑！

▲▼双喜電影公司遭神鬼女會計A走上億元。（圖／記者孫于珊攝）

▲神鬼女會計認罪挪用「双喜電影」公司金錢，但表示沒有A走1.18億元那麼多。（圖／記者孫于珊攝）

陳永雄的律師當庭指出，陳女侵占手法有3種，領現、匯到自己帳戶，及匯到第3人帳戶，但列出的侵占金額清單中，卻把第3人動用的錢都剔除，不法款項明顯減少，且才10幾筆帳目，也已歷經3個月時間核對，卻還不完整，痛批根本是在「拖延訴訟」，令他們難以接受，要求法官從重量刑。

陳女及其律師則回應，他們只是把第3人動用金額這部分「暫時擱置」而已，並沒有要切割的意思，並向法官表示，由於還有民事官司及自身工作等，因此還需要「3個月」的時間回去整理107年度的帳目。

法官認為時間太久了，要求每2週內提出1個月，以分期的方式整理出「流水帳」，且要有「支付時間、對象、事由、金額、單據」等項目，以利帳款比對，並於庭末諭知5月19日早上再度開庭。

▲▼「双喜電影」老闆陳永雄。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳永雄認為陳女依舊有所隱瞞，仍在演戲！（圖／記者孫于珊攝）

開庭結束後，陳女戴帽、戴口罩，低頭不語，快速離開法院。陳永雄則在庭外受訪表示，「假的真不了」，他認為，陳女應該都很清楚自己做了什麼事情，卻仍千方百計在演戲、隱瞞，還一直在拖延，浪費太多公家資源，他相信世界有公義，也相信台灣是一個會維護正義的地方，由於犯罪金額非常大，因此也希望催督檢察官去調查陳女金流，以利查明真相。

律師林孜俞也說，他們不滿意陳女對帳及查帳的情形，因為帳目比數沒有很多，且過了好幾個月，「不敢講他們是故意，但確實認為他們的進度很落後」，甚至表明，若陳女一直維持這樣差的態度，希望法官從重量刑！

▼律師林孜俞（左）與「双喜電影」老闆陳永雄（右）庭外受訪。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼「双喜電影」老闆陳永雄(右)。（圖／記者孫于珊攝）

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