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中職／執教首戰也是全球首戰　曾豪駒期待又感特別

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▲曾豪駒。（圖／記者賴冠文攝）

▲曾豪駒。（圖／記者賴冠文攝）

記者賴冠文／桃園報導

中華職棒將在11日正式開打，為樂天桃猿總教練曾豪駒的執教首戰，在新冠肺炎疫情肆虐下，更是全球職棒首場一軍賽事，同時也是中職首次閉門開打的比賽，曾豪駒笑說很特別，心情期待又興奮。

中職開幕戰由樂天桃猿對上中信兄弟，即將迎來執教首戰，曾豪駒笑著表示，期待之外還有一點小興奮，被問起即將對上富邦悍將總教練洪一中，他認為今年因為疫情狀況很特殊，「每場對我來說都很特別，也都是很好的經驗。」

儘管中職獨步全球率先展開職棒賽事，但目前暫時未開放球迷進場觀賽。曾豪駒認為球場上聽不到球迷的應援聲，當然有很大的差別，但認為中職能順利開打，台灣已是最幸運的一個國家，除了抱著感恩的心態，更要球員拿出拚勁，才不枉看轉播幫球員加油的球迷。

曾豪駒不忘感謝政府防疫措施，才能讓職棒順利開打，並認為開打只是一開始，防疫仍要持續做到位，「往後的路還很長，不要輕忽開打了，就沒事，防疫還要更注重，大家做好才能完整打完球季。」

另外，曾豪駒認為轉為總教練後，與選手相處並無太大差別，但更強調團體的重要性，他說：「讓大家以團體為主，先有團體才有自己，選手的一舉一動都能幫助球隊，那怕是投球多吃一局、多解決一個打者，或是打擊、助攻推進，都能幫助球隊更往前走。」

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