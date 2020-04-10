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疫期賽事閉門打　桃捷為樂天桃猿加油誠意不變

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▲疫期賽事閉門打，桃捷推出樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站全換上Rakuten Monkeys新裝。

▲疫期賽事閉門打，桃捷推出「2020捷乘應猿」宣傳廣告。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華職棒開幕賽11日開打，受疫情影響，賽事閉門開打球迷無法進場；但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變！「應猿」超前部署！樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站全換上Rakuten Monkeys新裝，同時釋出與樂天球團共同合作的「2020捷乘應猿」影片，無法親自進場加油就先在線上「應猿」吧！

桃捷公司10日表示，中華職棒開幕賽於4月11日開打，Rakuten Monkeys樂天桃猿坐鎮桃園主場迎戰中信兄弟，球迷們雖早已懷著滿腔熱血想直達棒球場替Rakuten Monkeys加油，無奈受疫情影響，賽事閉門開打球迷無法進場。▲疫期賽事閉門打，桃捷推出樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站全換上Rakuten Monkeys新裝。

▲桃捷A19棒球主題車站全換上Rakuten Monkeys新裝。（圖／桃捷提供）

但「2020捷乘應猿」宣傳廣告，桃捷公司邀請 6位樂天女孩Yuri、菲菲、筠熹、小鹿、甯亞、宣琳，透過棒球的投球、打擊、傳接球方式，串連桃園捷運A19車站的各個棒球主題區，傳達出樂天主場桃園棒球場與桃捷A19棒球主題車站的緊密性，並再次宣示「桃捷挺桃猿」的不變默契。▲疫期賽事閉門打，桃捷推出樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站全換上Rakuten Monkeys新裝。

▲桃捷推出樂天桃猿彩繪列車。（圖／桃捷提供）

桃捷公司強調，桃捷無論防疫或是「應猿」都超前部署，「2020捷乘應猿」蓄勢待發，待疫情趨緩開放球迷進場，只要球迷在樂天主場比賽當天，搭乘機場捷運憑當日搭乘憑證與當日球賽票根，即享有「回程免費乙次」優惠。

桃捷公司也貼心呼籲各位10號隊友勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠場所，並做好自主健康管理，待疫情結束重回球場，一起來搭最迷人的桃捷x樂天彩繪列車，到全台唯一的棒球主題車站打卡，一同「捷乘應猿」為最熱血的樂天桃猿加油！

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