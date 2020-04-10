馬英九自曝保釣近50年　任內解決釣魚台漁權爭議

▲馬英九在臉書分享他的保釣經驗。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日在臉書發文表示，今天是《台日漁業協議》簽訂7週年，這項雙方都沒有感到委屈，為中華民族與大和民族120年的恩怨情仇，提供了一個「以和平方式解決爭端」的寶貴先例，他表示，自己從事保釣運動已近50年，不論換了哪種身分，關心釣魚台的熱忱「始終如一」。

馬英九寫道，7年前與日本正式簽訂《台日漁業協議》，雖觸及主權爭議，但成功解決雙方40年來的漁權爭議，爭取到台灣漁民在面積7萬平方公里的釣魚台海域，其中包括新增的4500平方公里優質漁區。

馬英九提到，《台日漁業協議》是一個平等互惠、雙方都沒有感到委屈的協議，也達到「主權不退步，漁權大進步」的預定目標，雙方的漁業糾紛從每年10餘件降到幾乎為零，且7年來台灣漁獲量因此大幅增加，其中，鰹魚、鯖魚、鬼頭刀、黃鰭鮪、黑鮪魚與馬頭魚等增加3倍，黑鮪魚捕獲量甚至首次占全台總捕獲量的4成。

馬英九指出，簽訂協議那一年，日本首相安倍晉三說「台灣是日本的重要夥伴，台日簽署漁業協議，對雙方而言，均甚為正面，而美國國務卿凱瑞（John Kerry）當時更公開表示，該協議是推動區域穩定的典範，此外還有東協各國、紐澳、甚至歐盟均公開肯定。

馬英九強調，《台日漁業協議》為中華民族與大和民族120多年的恩怨情仇，提供了一個「以和平方式解決爭端」的寶貴先例，對雙方友誼及區域和平，都具有重要意義。

馬英九也自曝自己在1971年台大念法律系3年級時，就開始參與保釣運動，是名「老保釣」，無論是當年在校園吶喊、街頭示威，還是擔任總統後與日本官員交涉，「近50年來，從馬同學、馬教授、馬主委、馬部長、馬市長、馬總統，到馬前總統，不論在哪個位置、哪種身分，我關心釣魚臺問題的熱忱，一路走來，始終如一」。

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