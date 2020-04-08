撰文馬英九收獻金2億　更一審逆轉！名嘴陳敏鳳判賠60萬+登報道歉

▲陳敏鳳遭馬英九求償，更審須賠60萬元並登報道歉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴陳敏鳳2015年1月間在美麗島電子報撰寫文章，影射時任總統的馬英九收受電子業老闆集資的2億元政治獻金。馬英九不滿，起訴求償1000萬元並在4大報登報道歉，一二審均駁回馬英九的請求，案經撤銷發回，高等法院8日的更一審逆轉改判馬英九勝訴，陳敏鳳須賠償60萬元並在聯合報登報道歉。可上訴。

頂新政治獻金案爆發後，政論節目上不斷討論此事，當時名嘴陳敏鳳於2015年1月15日在《美麗島電子報》撰寫標題為「馬英九總統收受違法政治獻金，抓到了？！」一文，內容提到「根據知情人士透露，段宜康所指的這場聚會，是在2007年舉行，一共是十二個人參加，共同湊了二億元，交給了跟隨馬英九總統非常長期的幕僚。」

陳敏鳳還稱，「這位幕僚非常低調，跟馬英九身邊長達數十年，外界卻對他的名字並不熟悉。外界曾經質疑這筆錢是否交給了馬英九總統，若以與會人士透露，這筆錢是透過這位人士負責接觸和聯繫，這筆錢一定會交給馬英九手中，毫無疑問，只是馬英九如何運用則不可而知；因此，這場十二人密會共有六人是確定名單，一人是很可能的名單，而發起人是 W 先生，而分配的金額也有明確的安排，其中宣明智以老大之姿在二億元中認捐了八千萬元，其次是矽品林文伯認捐了五千萬元，其餘剩下的七千萬元則由其他的人分配；當時聚餐後，還由馬總統這位親信幕僚安排到陽明山的市政府溫泉泡湯，雖然當時馬英九已經卸市長，但借用市長溫泉並不困難」

馬英九認為陳敏鳳虛構故事、妨害名譽，因此提出民刑事訴訟。其中刑事妨害名譽罪部分，陳敏鳳最後無罪確定，至於民事求償部分，馬英九求償1000萬元，並要求在4大報刊登道歉啟事。民事求償部分，馬英九一二審均敗訴，案經最高法院撤銷發回高院，高院進行更一審。

更一審於8日宣判，合議庭法官認為陳敏鳳確未善盡合理之查證義務，而過失侵害馬英九名譽權，經過計算後，改判陳敏鳳須賠償60萬元，並應在聯合報頭版刊登道歉啟事1日，可上訴。而馬英九在此事件中，還對立委段宜康、媒體人周玉蔻、吳子嘉分別求償，其中段宜康敗訴，必須賠償60萬元，並在個人臉書刊登道歉聲明1天確定；周玉蔻也敗訴確定，須賠償180萬元，並於四大報頭版登報道歉1日；吳子嘉更一審也敗訴，須賠償160萬元並登報道歉，這部分上訴第三審審理中。