「別跟譚德塞一般見識」　沈富雄：台灣不要像小孩到處嚷嚷…我不喜歡！





▲沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上痛罵台灣3分鐘，聲稱被台灣攻擊、歧視。面對譚德塞的指控，激起台灣人的怒火，政治人物也不分藍綠輪番怒轟，不過前立法委員沈富雄卻提到，台灣處理方式是典型的「吳釗燮模式」，這是他不喜歡的模式，別像小孩子一樣到處嚷嚷「台灣來了」，應學習堅毅、不屈等精神。

「別跟譚某一般見識！」沈富雄10日在臉書上提到，譚德塞被罵黑鬼的新聞上了紐約時報頭版，台灣處理的方式是典型的吳釗燮模式，「我不喜歡。」

沈富雄說，如果他是總統蔡英文，他不會以上駟對下駟，如果非說不可的話，會說「在這個網軍橫行的網路時代，再文明的國家總不缺不文明的網民，希望秘書長忙你的防疫，當下全世界的各個角落，不少人都認為你的份內工作尚有不少有待改進的地方。」

沈富雄認為，做為地球村的一份子，台灣應該學習的是優雅、厚道、堅毅、不屈與有力。「這一役，台灣的表現，世人有目共睹，不要像小孩子唯恐人不知，到處嚷嚷『台灣來了！』」

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▼沈富雄認為，不要跟譚德塞一般見識。（圖／翻攝自沈富雄臉書）