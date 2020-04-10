新北汐止夢湖路「邊坡修復今完工」！探索天使秘境更安全

▲新山夢湖有「天使秘境」美譽。（圖／IG@stanley.1020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

通往新山夢湖途中的夢湖路，由於去年米塔颱風造成部分道路邊坡崩塌損壞，為維護人車通行安全，復建工程於今（10日）完工，前往旅遊、散心的民眾，行車將更安全有保障。

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▲夢湖路約2公里處由於去年米塔颱風肆虐，造成部分道路邊坡崩塌損壞。（圖／新北市政府農業局提供）

有「天使秘境」美譽的新山夢湖位於新北市汐止區，夢湖路是通往該地的唯一道路，來往遊客眾多，沿線也有農民種植竹筍、柚子等作物，該道路約2公里處因去年9月底大雨及米塔颱風，造成道路邊坡崩塌損壞，為維護人車通行安全，區公所協助土石清除，市府立即規劃復建工程。

▲夢湖路邊坡修復今完工 。（圖／新北市政府農業局提供）



新北市農業局表示，大雨災害造成2處邊坡損壞，一處以掛網工程修復邊坡，另一處因既有排水管涵損壞造成下邊坡崩塌，除修復管涵，也新設護岸設施穩固邊坡保護道路安全，避免排水不良會再次發生災害。

▲「新山夢湖」隱身汐止山林中，是為一座人工湖泊，碧綠湖水倒影出新山的雛形。（圖／IG@stanley.1020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



「新山夢湖」隱身汐止山林中，是為一座人工湖泊，碧綠湖水倒影出新山的雛形，由於此地濕氣較重，經常呈現霧氣朦朧的景緻，搭配四周的山林，靜謐地宛如一座世外桃源，因此又有「天使秘境」的美名，爆紅後吸引眾多旅客朝聖。