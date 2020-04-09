避免群聚！「碧潭、十分4知名景點」裝監視器掌握人潮現況

▲十分瀑布公園。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

日前清明連假眾多景點湧現人潮，深怕成為新冠肺炎防疫破口，為配合中央疫情指揮中心指示，新北觀旅局在新店碧潭、瑞芳十分瀑布、老街、猴硐園區等4知名景點裝設監視器，並導入臉書粉絲團，民眾只要透過手機，就可以掌握主要景點街區的人潮現況，作為該不該來、能不能來的參考。

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▲新北市碧潭管理站即時人潮。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局表示，監視器原本是作為遊客中心監看主要景區現場之用，因應疫情避免群聚，現在將監視器的即時影像，導入「新北觀旅網」和「新北旅客」臉書粉絲團，民眾只要透過手機收看，就可以隨時隨地掌握現場人潮狀況。

▲新北市轄區4景點裝設監視器監控即時人潮。（圖／新北市觀旅局提供）



風景區啟動分流機制，主要是防患於未然，也就是造成群聚之前，就要啟動分流，而目前新北市的依據標準，主要是根據風景區停車場的停車數，一旦達到50％，就要開始進行預判。

新北市觀旅局表示，因為各風景區的停車場容量和景區腹地大小均不同，透過這套即時影像裝置，配合現場遊客中心值班同仁，回報現場實況，如果人潮有越來越多的情形，就會立即會同分局、區公所，啟動分流機制，在入口或是主要上山道路，限制人員和車輛的進入。

▲2020碧潭水舞秀。（圖／記者湯興漢攝）



如果民眾不聽勸止，硬要強行進入，將會依違反發展觀光條例第64條，對人員處以5,000元以上罰款，車輛硬闖，將依違反道路交通管理處罰條例第33條，對駕駛人罰款3,000元以上。