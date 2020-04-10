婦帶子到海邊「服藥又割腕」　一通簡訊給鄰居！彰警即時救回

▲少婦帶著小孩到海邊要自殺被警方救回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港有1名少婦心情不好，4日凌晨傳簡訊給鄰居，說她人開車載著小孩在鹿港海邊要去自殺，鄰居一看到簡訊嚇一跳，火速報警，鹿港派出所接獲報案後立即前往工業區內展開地毯式搜索，找到少婦時，疑似服用大量安眠藥、有割腕情形，一旁的小孩也因此驚嚇過度，所幸立即通知救護車到場送醫救護，即時挽救生命。

鹿港派出所指出，警員施呈龍、張宇翔於4月4日擔服2至4時巡邏勤務，接獲110報案稱其鄰居有名少婦，以LINE傳訊息稱要自殺，並說目前帶著兒子在鹿港海邊，警方接獲報案後立即前往工業區內展開地毯式搜索，終於在堤防旁發現少婦之自小客車。

2名員警上前查看後，發現少婦與其子皆於車上，但少婦疑似服用大量安眠藥且左手腕有割腕傷勢，立即通知救護車到場救護，其子雖無外傷，惟可能驚嚇過度，警方與其對話均無反應，警方遂先將男童帶上巡邏車躲避寒風並給予安撫。

隨後救護車立即將鄭女送往醫院治療，並通知少婦的丈夫到場照料，同時通報彰化縣政府衛生局自殺防治中心給予協助，並提醒少婦的家人務必多加關心2人的狀況，以免憾事發生。



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