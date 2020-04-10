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「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

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▲「台灣BOX」抗疫防護箱下週量產（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「台灣BOX」抗疫插管箱下週量產（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶等3位醫師自掏腰包開發醫療用「插管箱」，並無私公開設計圖供世界各國醫護下載使用，不料卻有商人私自營利且售價昂貴，他苦尋廠商不著，寫信請求屏東縣長潘孟安幫忙，結果縣府團隊全力協助，短短不到一週，名為「台灣BOX」的抗疫防護箱預計下週可以上線量產，成為守護醫護人員的「防護罩」。

▲「台灣BOX」抗疫防護箱下週量產（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲潘孟丹、恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶展示「台灣BOX」插管箱。

這段抗疫幕後暖心故事4月9日經邱豑慶醫師臉書粉專揭露，感動許多人，按讚人數將近2萬人，轉貼分享超過3000次。

10日邱豑慶醫師與潘孟安縣長一起公開說明展示「台灣BOX」抗疫防護箱，潘縣長推崇邱豑慶醫師等人是「白色巨塔裡的愛迪生」，「台灣BOX」抗疫防護箱將優先供應屏東及台灣地區醫療院所，未來若順利量產，縣府也將央請中央透過外交管道幫助海外需要的國家。

服務於恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶，與花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、台中黃致遠等3名專科醫師，為了保護第一線醫護人員免於飛沫噴濺風險，2月初測試完成「插管箱」後，即公開設計圖給各國醫護無償下載使用，目前已有16、7個國家採用。

但「插管箱」免費公開後，有些商人拿去營利，一套售價動輒3、4000元，在國外甚至高達上萬元，邱醫師認為這般昂貴價格一般人恐難負擔，且這是台灣研發出來的，應該要打響國家的名號，必須設法降低生產成本，讓「插管箱」變成拋棄式、方便組合運送且平價，這樣可以幫助到更多人，讓大家知道這是來自「MIT」。

邱醫師等人尋找不少廠商，還試圖寫信給多位政治人物，闡明理念尋求協助，也石沈大海，本月6日下午他寫信給潘孟安縣長，本來不抱任何希望，沒想到當晚就接到潘縣長的電話，起初還以為推銷貸款電話而掛斷，幸好第二通接通，促成了這椿美事。

「救人如救火」，潘縣長說，醫師們自掏腰包開發「插管箱」，免費送給醫療體系，還要幫國家做醫療外交，非常令人感動，縣府團隊動員分工合作尋找合適的廠商，邱醫師半夜從恆春看診回到屏東市，縣府人員陪著他到工廠拜訪業者，老板也熱心協助打樣、開模等事宜，讓人看到台灣的生命力及競爭力。

隨後潘縣長「緊迫盯人」，要求縣府團隊追進度，他的行動力也讓邱醫師嚇到，在臉書形容像是「被老虎追在屁股後面咬」。找到上市公司恩德科技股份有限公司，願意投入模組化生產，每套「插管箱」生產成本可望降至千元以內，預計最快下周就能量產，一日能夠生產1200套，產能最高可以達到1萬套。

潘孟安表示，現在先拚出「台灣BOX」第一批產量出來，優先供應給屏東及全台各地醫療院所，縣府衛生局將透過麻醉醫師公會、急診醫師公會等系統調查了解需求數量。此外，縣府也將協助邱醫師拍攝教學影片，並翻譯成多國語言，未來提供給各國醫護人員參考使用。

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