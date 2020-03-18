土耳其團確診15中13！醫驚「中獎率87%」…網笑翻：不能再高了

▲中央流行疫情指揮中心今（18）日公布土耳其旅遊團中，總計15人團已經有13人確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪、洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增23例境外移入，其中有4人為先前已經公布的土耳其旅遊團，總計15人團當中已經有13人確診。消息一出後，高比例的確診人數讓不少民眾震驚，有醫師立刻計算確診機率，經統計，整團確診率竟高達87%，紛紛在臉書上發文呼籲大家，這麼高的中獎率，千萬不要在出國了！

麻醉專科醫師邱豑慶在臉書上發文分享記者會進行中，和同事有一段有趣的段話，他表示，當時同事誤認馬徳裡是土耳其的首都，在記者會過程中說出「真的是馬德里不思議！遊土耳其團15人中獎13人，這87%中籤率耶！」隨後又馬上改口「土耳其首都不是馬德里，是哈薩克。」讓邱豑慶開懷大笑，但也不忘稱讚同事能快速算出87%確診率的計算速度。

請繼續往下閱讀...

ICU醫生陳志金記者會過程中也發現土耳其旅遊團的確診率甚高，隨後在臉書也發文表示，「土耳其團也太驚人了！15人中13！中獎率87%，確診案例破百了，大家還是要一起努力啊。」 呼籲民眾千萬不要低估這次疫情在全球流行的傳染威力，非必要請不要在出國了。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。