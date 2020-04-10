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9片口罩第二天！永和藥局再現排隊人潮　藥師：預估一、二星期後緩解

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▲9片口罩第二天　新北永和區藥局再出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲新北永和區藥局再出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

成人可以領9片的實名制口罩新制進入第二天，新北市永和區仁愛路上的3家藥局一早依舊出現排隊人潮，最早6點就來排隊搶口罩的阿嬤說，「太晚來怕會買不到」。觀察排隊人龍，除了年長者居多之外，也看到不少外籍看護排隊。

由於中央流行疫情指揮中心建議排隊也要保持社交距離，一家藥局在8點半時的排隊人龍雖然長達近200公尺，不過排隊人數不到100人，主要多數人與前面排隊保持距離，甚至有人刻意拉長到2公尺。另一家藥局的排隊人龍在發號碼牌前不少人也會保持距離，不過當開始販售口罩時大家又拉近了。

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▲9片口罩第二天　新北永和區藥局再出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲騎樓都是排隊人潮。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日在記者上表示，建議大家多等幾天才去買免得排隊。但也有不少民眾表示，因為不會用APP預購，所以選擇現場排，還可以省7元運費。

新北市永和區藥師公會全聯會社區藥局委員會主委邱議權藥師表示，今天的排隊人潮跟昨天一樣多，他預期排隊狀況要等一、二星期後才會緩解。對比過去一個小信封內只需裝3～5片，現在要塞進9片，邱議權覺得這是相對比較辛苦的一點。

▲9片口罩第二天　新北永和區藥局再出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲▼不少人排隊時也保持社交距離。

▲9片口罩第二天　新北永和區藥局再出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

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