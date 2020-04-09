南投2確診案例都康復出院　開出6張防疫罰單罰款47萬

▲南投縣新冠肺炎防疫措施超前部署防範，迄今1個多月來，維持僅2確認個例，且目前2人均已康復出院。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣新冠肺炎確診病例，1個多月來仍維持2例，且均已3採陰性康復出院，違反防疫規定者，衛生局累計共開出6張罰單、罰款47萬元。副縣長陳正昇表示，許多防疫措施勢必造成民眾不便，但當前防疫關鍵期，仍請民眾忍一時之不便，共同抗疫。

南投縣政府為防範新冠肺炎，採取多項比其他縣市超前部署措施，包括逾100人室內活動暫緩或停辦、11家醫院禁止探病，全縣165處老人社區關懷據點及C級巷弄長照站暫時關閉等。

擔任南投縣防疫應變指揮中心召集人的副縣長陳正昇表示，南投縣確診病例維持2例，未再有新增，這2例是從中國返台男子感染後傳染給妻子，2人均早已康復出院。南投縣從2月開始即採取一連串防疫措施，有多項防疫措施均他縣市超前部署或因應。

陳正昇表示，目前縣內確診人數未增加，但這2週是防疫關鍵期，防疫工作絕不可鬆懈，南投縣仍密集召開防疫會議，根據各方資訊規劃全方位防疫措施提前部署。雖然第一線工作人員相當辛苦，也勢必造成民眾不便，但請民眾務必密切配合，這段期間尤應戴口罩、勤洗手，避免不必要聚會，保持安全社交距離。

根據南投縣衛生局統計，迄今對違反防疫規定者，累計開出6張罰單、罰款47萬元，為防範人潮聚集處淪為防疫缺口，衛生局彙整全縣包括夜市、菜市場、賣場及觀光景點等人潮易聚集的9大場域，將列為防疫工作重點之一，且各單位也會配合居家檢疫、居家隔離個案手機訊號異常等訪查工作。

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