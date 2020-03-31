杜絕防疫缺口！花蓮增設使用後口罩收集桶　任意丟棄最高罰6千

▲增設使用後之口罩收集桶計37處。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒肺炎疫情升溫不退，國內案例逐漸增加，花蓮縣為避免民眾使用後之口罩隨意丟棄增加感染風險，已增設廢置桶收集使用過口罩並張貼宣導單張，請民眾可將使用後口罩丟棄至收集桶內，以防病菌擴散。

▲▼張貼宣導圖卡。

花蓮縣環保局針對各大重要交通場站如火車、公車、計程車、大型營業場所如百貨賣場、電影院、健身房及其他營業場所、人潮聚集民生熱點如超市、市場、商圈、學校及民眾洽公機關等處所，張貼宣導圖卡199處，增設口罩收集桶37處，加強宣導並方便民衆使用後之口罩丟入收集桶內。

環保局表示，如發現民眾隨意丟棄口罩，可依廢棄物清理法第27條規定，指定清除地區內不得任意棄置廢棄物，違者得依同法50條規定處新台幣一千二百元以上至六千元以下罰緩。目前共計稽查75次，尚未發現有使用過之口罩被任意丟棄情形。

▲向民眾加強宣導使用後之口罩丟入收集桶內。

環保局局長饒忠呼籲，防疫如同作戰，民眾絕不能輕忽，隨意丟棄口罩，徒增傳染性風險且影響環境衛生，環保局將持續針對容易棄置口罩的地點加強稽查，並督導13鄉鎮市公所清潔隊、醫療院所、營業場所及各機關理機關等宣導使用後口罩請丟入垃圾桶內，以降低病源杜絕防疫缺口。

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