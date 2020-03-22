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才升官3個月卻雙亡！雲警秘書夫妻檔臉書超放閃　意外奪2命家屬悲慟

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▲警消到場發現2人已溺斃於水深約40公分高的水中且無生命跡象，明顯死亡回天乏術，該農用水泥水塔直徑與深度都約2米，將兩人吊掛出水面交由家屬及警方處理。（圖／民眾提供）

▲警消到場發現2人已溺斃於水深約40公分高的水中且無生命跡象，明顯死亡回天乏術，該農用水泥水塔直徑與深度都約2米，將兩人吊掛出水面交由家屬及警方處理。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局秘書呂中讓夫妻22日驚傳溺斃自家果園農用水塔，據了解因農用水塔漏水，呂警進入直徑與深度約2米深水塔中上防水漆，疑因通風不良不慎中毒後暈厥倒臥於水塔內溺斃，下午家屬前往果園尋找人，發現2人均溺於水塔中失去生命跡象隨即報警，發生意外原因警方仍在調查中。

呂中讓2019年12月陞任雲林縣警察局秘書職階2線3，於警界服務已逾30年，其妻是雲林縣警察局工友，育有3名子女，與呂中讓熟識多年的同事得知消息很震驚久久無法相信，難過表示，呂在斗六分局擔任過三組、四組及五組組長，夫妻兩人感情好，有空常一同出遊、品嘗美食，臉書上分享各地美食照片。

警方初步調查，呂中讓假日常到自家種植柚子的果園工作，因為果園使用的水泥水塔有漏水情況，今天上午告訴家人要去修理水塔，過午卻遲未返家用餐，家屬前往查看，才發現夫妻兩人都倒臥在水塔中，已經死亡，趕緊通報警方。

警方初步推測，呂中讓為了修理水塔，進入約2米高的水塔中，可能因為水塔積存沼氣或是上防水漆所產生甲苯毒氣或其他毒氣以致昏倒，呂妻為了救他進入水塔中，同樣中毒昏迷，因水塔中有積水約40公分，倒臥後溺斃水中雙雙死亡。

雲林縣消防局表示，下午約2點40分經110聯繫通報，獲報派古坑分隊員前往搶救，到場發現2人已溺斃於水深約40公分高的水中且無生命跡象，明顯死亡回天乏術，該農用水泥水塔直徑與深度都約2米，將兩人吊掛出水面交由家屬及警方處理。

雲林縣警察局局長顏旺盛獲報馬上趕往呂家了解。

▲警消到場發現2人已溺斃於水深約40公分高的水中且無生命跡象，明顯死亡回天乏術，該農用水泥水塔直徑與深度都約2米，將兩人吊掛出水面交由家屬及警方處理。（圖／民眾提供）

▲雲林縣警察局秘書呂中讓夫妻22日驚傳溺斃自家果園農用水塔失去生命跡象，發生意外原因警方仍在調查中。（圖／蔡佩旻翻攝）

▲警消到場發現2人已溺斃於水深約40公分高的水中且無生命跡象，明顯死亡回天乏術，該農用水泥水塔直徑與深度都約2米，將兩人吊掛出水面交由家屬及警方處理。（圖／民眾提供）

▲雲林縣警察局秘書呂中讓夫妻22日驚傳溺斃自家果園農用水塔失去生命跡象，發生意外原因警方仍在調查中。（圖／蔡佩旻翻攝）


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