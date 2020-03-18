基隆港偷倒兩大袋廢棄物！監視器全記錄　警火速逮人最高可罰50萬

記者郭世賢／基隆報導

3月16日網友在臉書社團「基隆人」貼出一段影片，一名男子在基隆港阿根納造船廠遺址旁海域岸際邊，將廢棄物倒入海裡。經基隆港警總隊調查，擴大調閱監視器後，以車追人方式找到人，通知男子到案說明。全案調查警訊後，依商港法移由交通部航港局北部航務中心裁罰。

▲ 男偷倒廢棄物基隆港區內海域，基隆港警火速逮人。（圖／翻攝自「基隆人」臉書社團）

警方調查，現地查訪倒棄地點在和平橋頭市區端右側階梯岸邊，根據PO文影像中偷倒兩大肥料袋裝建築廢棄物入港時間地點，經派員擴大調閱周邊道路監視器後，發現15日15時許魏姓男子人車影像，於17日17時立即通知魏男到案說明。警訊後將魏男依商港法移由交通部航港局北部航務中心裁罰。

交通部航港局指出，在基隆港的港域內傾倒廢棄物，依商港法可處10萬元到50萬元罰鍰；基隆市環保局長賴煥紘說，依據「基隆市環保局一般家戶裝潢修繕清運原則」，家戶裝潢所產生30公斤以下營建廢棄物，可與環保局連絡，由清潔隊派車輛回收，非法棄置最高可處3萬元罰款。

基隆港務警察總隊呼籲，基隆港是國際商港，也是美麗的海洋城市，往來的船舶頻繁，民眾任意丟棄廢棄物的行為，會嚴重影響航道安全及海洋生態的維護。基隆港警總隊將加強港區腹地岸際的巡守，嚴辦究責，以防止此類不法行為再度發生。

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