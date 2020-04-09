零售業要倒光了！王浩宇的除臭襪「每月虧損幾十萬」　急喊紓困要快一點

▲民進黨桃園市議員王浩宇的夥伴生活除臭襪生意同樣受到疫情影響。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，全台許多產業都受到嚴重衝擊，民進黨桃園市議員王浩宇的除臭襪門市也面臨到同樣的狀況。王浩宇9日於臉書PO文提到，凌晨1點多剛看完公司報表，卻見業績下滑慘重，「1個月面臨幾十萬的鉅額虧損」，讓他直呼「真的很恐怖」。

王浩宇說，創業7年以來，第一次面臨「這種幅度」的業績下滑，與友人自創的除臭襪品牌「夥伴生活」好不容易才拚到全台最大，幾乎所有百貨都有門市，裝潢通通砸下去，卻得立刻面臨1個月幾十萬的鉅額損失。

王浩宇感嘆表示，「沒有業績就是沒有人買」，但員工的薪水、租金通通得付，擔心銷量下滑，彰化襪廠的員工也跟著失業，也擔心自己和其他的廠商、攤商，最後問「大家過得可好？」。

王浩宇最後提到，知道大家疫情期間都過得不好，喊話「台灣加油！一起撐過去！」，也向政府呼籲，「政府的紓困要快一點了」，否則零售業要倒光光了。



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