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高中男女從司令台後方出來...家長竟告「校長+主任+教育局官員」原因曝光

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▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對高中男女學生從司令台後方走出來，遭學務主任撞見，事後被傳出交往關係，學生家長怒提告。（示意圖／與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北地區某私立高中一對男女學生2019年間因為上課時間「從司令台後方走出來」，被學務主任撞見，輾轉向該班導師報告「注意2名學生是否在交往」。不過女學生的母親事後不滿女兒和男同學的事情被傳開，對校長、學務主任提告並同時告發教育局官員，日前經北檢調查，校長、學務主任被以無犯意處分不起訴，教育局官員則因查無不法而簽結。

據了解，該名女學生本身有先天性疾病，當天回家時因為情緒太緊張而不舒服，由母親陪同就醫；事隔幾日後，女學生卻得知因為校長打給男同學爸爸說明此事件，該名男同學不但被挨罵，甚至連她就醫的事情，校長竟一併也和男同學父親說了。

女學生母親聽完女兒說明後，認為女兒根本沒做什麼事情，卻還被傳出「不正當交往關係」，甚至連病情狀況也一併被散播出去，決定向教育局申訴，並對校長提告妨害秘密及違反《個資法》、學務主任提告妨害名譽，不過見教育局官員處理不積極，她另外告發該承辦人員瀆職。

不過，校長否認有洩漏個資一事，學務主任則表示自己只是「出於關心」，沒有妨害名譽的意圖；全案經調查後，檢方認為女學生母親獲得的訊息已經過多次轉述，恐有誇大疑慮，覺得校長、學務主任出發點是「處理校園事件」，因此以2人無犯意予以處分不起訴，至於教育局承辦人員則以查無不法，予以簽結。


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