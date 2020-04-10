女乘客車上狂咳！　英Uber司機怕爆…咳嗽、呼吸困難7天後確診亡

▲ 阿赫塔爾過去是一名敬業的司機。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國累計6.5萬人確診新冠肺炎（COVID-19），其中7978人死亡。倫敦南部諾伍德（Norwood）一名健康的Uber司機某天下班後才抱怨，一名女性乘客在他車上不斷咳嗽，未料幾天後便確診染疫，一周後死於新冠肺炎。

現年33歲的Uber司機阿赫塔爾（Ayub Akhtar）目前單身，和母親及手足同住，有天結束工作後向家人提到，一名女子在車上反覆咳嗽，擔心她可能感染了病毒，幾天後自己就出現咳嗽等呼吸道症狀，全身發冷。

他的兄弟亞西爾（Yasser）透露，「阿赫塔爾告訴我們，幾天前一名女士坐在他的車上咳嗽，他很擔心。接著他開始咳嗽，一直覺得很冷。所以我們一直開著暖氣，晚上能聽見他在臥室裡痛苦地咳嗽、努力呼吸。」

他的姊妹薩利荷（Saleha）撥打英國國民保健署熱線電話，對方要求他們監控阿赫塔爾的病情。當他無法呼吸時，醫護人員趕到後將他移送克羅伊登的五月天醫院（Mayday Hospital），接著又轉到圖丁的聖喬治醫院（St.George's Hospital），3日病逝。

阿赫塔爾在加護病房治療時曾傳訊息給家人說道，「我真的很害怕......要為我祈禱。」薩利荷提到，「我們無法見他，但我們知道狀況很糟。因為通常我們傳訊息給他，他過一天後才會回。他說他很害怕，因為醫生要他試著用肺呼吸，但他做不到。」亞西爾說道，「這一切發生得太快了，這（病毒）摧毀了他。」

阿赫塔爾出生在約克郡，25歲左右隨家人來到倫敦，過去7年一直擔任司機。他的家人表示，「他一直很努力工作，以支付我們的房子擴建的費用，下個計畫就是結婚成家，現在都沒了。我們非常感謝醫護人員為他做的一切。看著人們這樣死去，他們一定也很沮喪。」

英國私人司機協會主席阿斯里姆（Yaseen Asleem）對此指出，司機不可能和乘客保持2公尺的社交距離，「我們並不是要叫人們不要開車。但這是個爛攤子，因為缺乏明確的指導方針。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。