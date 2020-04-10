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「就是被你傳染的」白牌司機感染源專訪　父喊冤「科學證據不足為何咬定他」

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疾管署「檢驗及疫苗研製中心」工作人員正化驗疑似「武漢肺炎」檢體。（總統府提供）

▲疾管署「檢驗及疫苗研製中心」工作人員正化驗疑似「新冠肺炎」檢體。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「就是被你傳染的！」

新冠肺炎疫情當頭，兵荒馬亂之際，我們很少去考慮這樣的一句指控對一個人何其沉重。遑論指控挾著兩大權威而來：「政府」和「科學調查」。 2月初，一位台商幹部被認定是第一起因肺炎死亡的第19例白牌司機的感染源。但他自己及家人的認知完全不同。一宗疫情就是一篇論述，論定疫情來自境外或社區，除防疫科學，有沒有主觀的判斷和政治動機？《鏡週刊》獨家採訪這位台幹，探索第19例被確定「境外感染」後，台灣可能輕忽的「社區傳播」風險。

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出高鐵，搭上排班計程車，駕駛悶著聲音問去處。我以同樣的悶聲回答後，計程車駛動。路程約20分。車廂密閉，後照鏡裡見司機的口罩未完全掩鼻，但長年胃酸逆流導致的慢性咳嗽欲作怪，難隱忍，咳了幾聲。咳畢不敢望向後照鏡中司機的臉，避開他的視線，歉疚揣想：他從這天早晨於中部一處市場讓我下車後，是否將鎮日恐慌？

恐慌始於2019年11月。中國武漢爆出不明原因肺炎，後證實為一支全新冠狀病毒。新冠肺炎比2003的SARS還凶猛：沒有疫苗、藥物、傳播力廣、無症狀者也有傳染力。感染常見癥兆包括呼吸道症狀、發燒等，嚴重者還會導致肺部纖維化，乃至於死亡。

疾管署「檢驗及疫苗研製中心」存放的檢體。（總統府提供）

1月11日，中國已出現第一起死亡案例，中國境內疫情逐日擴大，北京、上海、深圳皆淪陷。1月21日，台灣不再倖免。1月23日，武漢宣布封城。而浙江麗水市青田縣，則在1月19日確認首例感染者。

游泳教練姜勝男（化名）工作的地方，距離浙江確診首例約4小時車程，22日他從浙江搭機回台過春節，於台中機場出關後打電話攬車回家，當時人類對肺炎所知甚少，他不敢大意，在車上全程戴著口罩。

姜勝男長年因吸入泳池消毒產生的三氯胺而有咳嗽症狀。父親催他趁返台長假把後遺症看好，姜勝男陸續到診所看診5次。當時中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）僅規範具武漢旅遊史，並有發燒或急性呼吸道感染者必須通報。姜勝男不在此列。1月27日，指揮中心開放健保卡顯示出入境資料，隔日將全中國列為三級警告，姜勝男始終沒有因久咳不止被通報。

2月3日，姜勝男於咖啡店吃格子鬆餅喝咖啡。同日，載他返家的司機因呼吸急促就醫，被診斷為一般肺炎。2月15日，罹有B型肝炎與糖尿病史的司機因肺炎合併敗血症死亡。司機死前，恰逢指揮中心回溯檢驗，發現司機是新冠肺炎患者。因其職業接觸者眾，指揮中心急忙啟動疫情調查，姜勝男也在其中。但姜勝男並不知道：自己未來將會被輿論指控為殺人凶手。

衛福部長陳時中出席中央流行疫情指揮中心記者會的情形。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，白牌司機於1月27日前接觸者超過3百人，交叉比對健康狀況後，針對發病前接觸乘客中有就醫紀錄的十多人做標準-PCR核酸檢測，確認是否感染病毒。司機病發後與其接觸者及可能感染者，共採檢252名，結果全數陰性。

找不到感染源的陰霾籠罩台灣，美國指稱台灣已爆發社區感染。但指揮中心傾向認定是司機接送的境外返回乘客帶入病毒。由於姜勝男具旅遊史、在計程車上「猛咳」且曾就醫，高度懷疑他就是傳染源，「初步檢查陰性，不能直接證明，但不可能（病發）一直到現在都有症狀，所以決定抽血做抗體檢查。」指揮官陳時中說。

白牌司機一共接待6名從境外返台乘客，指揮中心鎖定3名自中國返回的民眾進行抗體檢驗。經中研院與台大醫院測試後，姜勝男是唯一驗出抗體且呈「弱陽性」者。2月20日，陳時中於指揮中心每日記者會上宣布：這代表姜勝男曾感染，「他就是白牌司機的感染源。」

浙江台幹的父親call in談話性節目，質疑疾管署認為他兒子是「白牌車司機傳染源」的判斷。（翻攝中天新聞深喉嚨）

這項宣告成為姜勝男的夢魘——2月3日，爆發台商第一波包機回台爭議，身份別成為輿論攻擊目標——「幹嘛回來，要死死在大陸，送台灣新鮮病毒，人民幣不是很香」。姜勝男被斷定為感染源後，「天啊！這些從對岸回來的真的是走動式病毒無誤！」等言論更是層出不窮。

姜勝男身分沒有曝光，但聽者有意。2月21日，姜父致電談話性節目，以急切而困惑的聲音表達訴求與說明姜勝男的情況：

「我兒子是游泳池加氯沒戴口罩被嗆到，造成長期都是稍微咳嗽，不是報導說的『猛咳』。去診所看醫生也說是『慢性支氣管炎』，而且沒有發燒。」

「他回家都跟我們住在一起，也沒有穿防護衣、戴口罩，沒有參加聚會。偶爾出門也是去排口罩。我們全家配合採檢，都沒有人被感染，白牌司機吃個飯，家族一下子4、5人感染，這就讓我們有一個問號。」

「他和同事一起搭機回來，同事坐他旁邊，他有打給同事，同事也沒事，還在打籃球。坐飛機回來至少2個小時都沒問題，怎會一坐上車就傳染給司機。現在他被隔離，也照了Ｘ光，肺部也沒有問題，到目前為止他都沒有不舒服。」

姜父強調，全家絕對配合檢查，「盡量查我們沒關係，但指揮中心應該也要去查他座位旁前後左右的人。計程車司機載的人也很複雜，應該也要去清查。」

主持人問姜父指揮中心怎麼回應他的訴求？「他們說有。但我講的他們有沒有聽進去不知道。方向要搞對。你方向搞錯就會查不到源頭。」

姜父持平的說明隔日卻讓陳時中動怒回應：強調姜勝男曾就診，與姜父所稱「到目前為止他都沒有不舒服」內容不符。認定姜父行為違反傳染病防治法第63條，函送彰化地檢署偵辦，最高可罰300萬。

指揮中心的篤定建立在，以司機發病日往前推14天這段潛伏期，姜勝男曾在司機車上並咳嗽（發病），其次則是「找到抗體」。榮總胸腔科總醫師何建輝形容，「江勝男的狀況像是『找不到嫌疑犯（病毒），但找到犯人留下的證據（證據）。有凶器、有在場證明，因此高度可能是他。」然而回到科學層面，姜父的委屈並非全無道理。

有「冠狀病毒之父」稱號的中研院院士賴明詔說，新冠肺炎不若SARS能明確用發燒判斷，感染後是否出現症狀牽涉免疫力，「發病日與潛伏期不一定有直接關係。」而感染者可能無症狀。浙江雖在1月19日才有第一起案例，不代表此前無人感染，姜勝男也可能在浙江被感染後痊癒，不能排除他於車上的咳嗽僅是工作後遺症。

被稱作「病毒之父」的中研院院士賴明詔。

姜勝男回台時疫情並未止於中國。一月初泰國、日本與韓國都分別傳出確診。迄白牌司機入院時日本已有20例。白牌司機接待的其中一名乘客自日本返台。為何獨獨鎖定3名自中國返回的民眾進行抗體檢驗，本刊多度詢問疾管署，卻被以「個案隱私」為由拒絕說明判斷原則。

其次，「檢測到抗體」和「曾被感染」不能輕易畫上等號。免疫學觀點主張，檢測到抗體僅意味有外來物刺激人體產生免疫反應，若外來物未在細胞增殖，就不會造成感染。目前所知，冠狀病毒約由20個蛋白質組成，指揮中心是以「西方墨點法」測其中一種「Ｎ蛋白質」——若姜勝男血液有Ｎ蛋白的抗體就會結合，在膠體上產生訊號。

此種檢測方式有無判別相當明確，陽性就是有抗體，陰性則無。無論抗體多寡，都代表有Ｎ蛋白質存在體內的可能。「弱陽性」只代表在有適當陽性及陰性對照組供比較的狀況下，發現有少量抗體存在。但科學上要以少量抗體證明有病毒感染，證據力仍嫌不足，需有其它方法以供判定。目前各國仍在開發病毒抗體或抗原檢測，無統一標準，「因此確診工具才會使用普遍認定的標準-PCR核酸檢測。」一位研究冠狀病毒的學者說。

「疫調憑靠口述與記憶，接觸史以目前掌握的潛伏期來說是14天，但追14天會有困難，本身就有很大的不確定性。」中興大學微生物暨公共衛生學研究所教授趙黛瑜表示，指揮中心釋出疫調報告前，無法斷定指揮中心認定姜勝男就是感染源是否合適，「就算這案例判斷不合適，在疫情沒有擴散的前提下，也只能接受指揮中心說法。」

鑑於台灣社會瀰漫對罹病者的不友善氣氛，陳時中多次呼籲民眾切勿肉搜，避免罹病者因擔心被指責而隱匿病情。但中研院民族學研究所研究員劉紹華認為，當指揮中心決定採取嚴格防堵手段，肉搜就是避免不了的負面效應。「回顧傳染病防治史，愛滋、肺結核，台灣都會肉搜感染者。我不認為公衛學者會不知道。」

白牌司機死後，又爆出北部醫院不明感染案例，社會人心惶惶。前疾管局長蘇益仁認為，參考他國經驗，台灣不可能沒有社區感染，呼籲指揮中心轉向社區感染的佈局，加強篩檢並協助民眾調整心態，設法減災，與病毒共存。

疾管局前任局長蘇益仁很早就警告，台灣可能已經出現社區感染。（中央社）

指揮中心認為台灣尚未進入社區感染階段，沒有採納蘇益仁意見，仍維持嚴格防堵。但劉紹華分析其目的可能至少有二：一是為展現台灣的防疫實力，明顯與中國不同，可能有利於台灣加入WHO。二是民眾可能因害怕而配合，有利政府施政，「但台灣不可能沒有社區感染，最後火一定會燒進來。」


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