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柯文哲紓困新招　北市徵1001個防疫短期工「月領最高2萬7808元」

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▲▼柯文哲堵訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，已對經濟造成嚴重影響。台北市長柯文哲10日拍板，再加碼新增「延租」、「停租」及「勞工紓困」3大措施，短期紓困措施以來到9項，其中，市府將提供1,001個短期防疫相關工作機會，為期6個月，時薪158元，一日最高8小時，每月最可多領取2萬7808元。

台北市政府日前推出6大紓困措施已減輕企業及商家負擔，但由於疫情嚴峻，副市長黃珊珊表示，市府在市有財產減租、延稅或優息補貼的部分精進，推出第3波短期紓困方案，連同日前公開的「千人防疫就業方案」，再加「延後繳租」、「停止計收租金」措施，以避免企業因租金負擔導致周轉不靈。

台北市9項短期紓困方案內容如下：

一、延稅

北市稅捐稽徵處針對除了因疫情接受治療、隔離或檢疫者外，營業額減少達15%或依中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，可以申請延後 12個月繳納地方稅(包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅等)。

二、減租

北市府就承租臺北市市有房地（含已開始營運之促參及市有土地設定地上權）109年3至5月全面減租50％，如有轉租情形，為能將市府減收租金回饋予實際使用人，市府將根據業者提供之清冊辦理抽查。
但非營業、他級政府機關及其所屬事業機構、金融機構、公用事業機構及廣播電視、電信事業機構等不適用，後續將視疫情狀況再延長。

三、減價

台北自來水事業處對於轄區企業營業用水全面減價15％；同時防疫醫院、防疫旅館比照市政公共用水減價50％。

四、優息

北市府產業發展局對中小企業融資貸款中小企業貸款總計減少1.5%利息負擔，獲貸後前六個月，企業僅需負擔0.92%低息。另提供「簡易貸」措施-申貸中小企業貸款金額120萬元以下、青創貸款80萬元以下，提供「申辦簡易」、「加速審核」、「三個月本金寬限」及利息補貼等優惠。

本市動產質借處之質借戶，如受疫情影響經確診或隔離、檢疫而有繳納質借利息困難情形，可申請減收利息50％。

五、補貼

北市府觀光傳播局針對居家檢疫者於居家檢疫期間入住臺北市防疫旅館，或居家隔離、居家檢疫者其同住親友入住本市旅館補貼7,000元；另本市稅捐處配合中央補貼遊覽車客運業、小客車租賃業之營業車輛109年使用牌照稅50％。

北市府社會局針對受隔離或檢疫者及照顧者，於隔離檢疫期間未支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助，且未違反隔離或檢疫相關規定，發給每人每日防疫補償金1,000元。另因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬者、因疫情請假或無法工作致生活陷於困難者可申請強化社會安全網─急難紓困實施方案1萬元至3萬元；因疫情致無薪休假或工時減少等致生活陷困者可申請市民急難救助6000元至2萬元。

六、降稅

房屋稅依使用情形適用不同的稅率，按月課徵，受疫情影響縮減營業規模的納稅人，在30日內向本市稅捐處提出申請，該處會核實調降房屋稅。例如餐廳營業面積縮小或飯店旅館業停用樓層等，可申請房屋稅稅率從3%調降為2%，以減輕稅負。截至4月6日止，稅捐處已核定63家飯店、旅館業，減少109年房屋稅約2,126萬餘元；其他核定196家餐廳、小吃店等商家，減少房屋稅約197萬餘元。

娛樂稅依營業概況核實課徵，查定課徵娛樂稅之業者，如因受疫情影響致營收減少，可向本市稅捐處申請核實調降娛樂稅。為減輕查定課徵娛樂稅之租稅負擔，該處主動調減查定課徵娛樂稅業者之營業額，因疫情於109年1月下旬較為顯著，109年1月查定營業額調減10%，109年2月起至6月止，每月查定營業額調減30%，預估上半年減少娛樂稅收約800萬餘元。

車輛如果長時間不使用，車主可持汽車號牌2面、行車執照與身分證正本等證件，就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，即可按日免繳使用牌照稅。經統計109年1月15日至4月1日止，申請停駛共1839輛，停徵稅額計3778萬餘元。

七、延租

市有房地承租戶除享減租50%外，另可申請延後繳租或延長契約。針對營業額減少達15%者或依中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者，可申請延後12個月繳納109年3至5月租金。另依「促進民間參與公共建設法」已簽約之OT或ROT案件，可依109年3至5月營業額減少情形向管理機關申請延長契約期間，惟本項措施與延後繳納租金措施僅得擇一申請。

八、停租

市有房地承租戶因受疫情影響致109年3至5月停止營業，自停業之日起，可向管理機關申請按停業面積停止計收租金。

九、勞工紓困

因應疫情對各行業衝擊，導致失業人口增加，推出「臺北市千人防疫就業方案」，由市府各局處提供1,001個短期防疫相關工作機會，為設籍臺北市4個月以上之失業市民，投入本市各機關防疫工作。市民可以到本市各就業服務站辦理登記，經審核、面試錄取者，進用6個月。薪資以時薪158元支給，一日最高8小時，每月最多176小時，每月最多領取2萬7808元。

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