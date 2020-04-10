上市公司副總「性侵14歲養女」長達3年...少女自述曝！生理期發高燒也要

▲鮑某明1972年出生，是上市公司的高管。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

山東煙台傑瑞集團副總裁鮑某明被指控，性侵未成年「養女」長達3年多！受害人李星星（化名）自述稱，當時剛滿14周歲的她長期生活在淫威和控制之下，小小年紀就要被迫看各種色情片等。鮑某明的惡性曝光後引發全網撻伐，他本人今（10）日遭公司解聘，正在配合警方調查。

▲有照片顯示鮑某明脫光上衣，在「女兒」面前擺弄據稱是成人用品的膠帶。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，李星星生母稱，由於孩子從小一直不順，聽人說要認養父養母能沖災氣，因此她透過中間人，將女兒「送養」給鮑某明。

李星星自稱，3個月之後，鮑某明在其老家天津對她實施了性侵，當時她剛滿14周歲，2016年開始，她被控制在山東煙台市某公寓內，並被逼迫觀看戀童癖影片，這種情況一直持續到2019年4月，在她生理期發高燒時，鮑某明對她性侵並暴力毆打她，這促使她選擇報警。

另外，有照片顯示鮑某明脫光上衣，在「女兒」面前擺弄據稱是成人性用品的粘膠帶。李星星還有多張床單照片，有的沾血，有的被踹爛，指向暴力性侵的存在。然而對於「養父女」一說，鮑男予以否認，並表示「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長，但我和她從來沒有以養父女的關係相處。」

此案在審理中卻經歷一波三折，警方一度認為疑犯不構成犯罪並撤案，但因應新線索出現，去年10月再次立案。目前有芝罘區相關部門負責人表示，確認傑瑞集團高管鮑某明涉案，其目前正配合警方調查。涉事女生此前曾報警，但經公安機關調查，女生所述與事實存在一定出入，目前正在做進一步瞭解。

▲ 聲明內容。（圖／翻攝自微博）

此事曝光後不斷發酵，傑瑞股份今（10）早指出，鮑某為傑瑞集團副總裁，4月9日下午公司已與鮑某解除了勞動合同，鮑某不再在公司擔任任何職務。中興通訊也發佈聲明，稱公司董事會已收到鮑毓明辭去獨立非執行董事職務的申請。

據中興通訊公佈的履歷資料顯示，鮑某明1972年出生，1994年畢業于天津大學獲工學學士學位，1999年獲天津大學管理科學與工程專業碩士學位；2001年于美國橋港大學獲得電腦碩士學位；具有中國律師資格與美國聯邦最高法院出庭律師資格。