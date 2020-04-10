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呂若瑟神父募款6天破億　義媒：台灣人寬厚報恩

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▲▼聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父獨照。（圖／記者湯興漢攝）

▲聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者黃雅詩羅馬10日專電

常住台灣的義籍神父呂若瑟為新冠肺炎疫情肆虐的故鄉募款，台灣人6天內捐款破億，這則消息在義大利也受到媒體廣泛報導。義媒盛讚台灣人宅心仁厚，從不忘記過往所受之恩。

義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）影音新聞報導，台灣東部城市宜蘭的居民大排長龍，為了到羅東聖母醫院捐款幫助義大利，短短六天捐款就超過280萬歐元（最後金額約新台幣1.5億元），這筆資金將用於購買醫療物資，送到義大利協助對抗疫情。

財經網媒「商報」（business.it）則以「台灣人的寬宏心胸」為標題報導，在全世界許多向義大利伸出援手的國家當中，來自台灣的援助特別令人感動，因為台灣人是因50年前經歷經濟生活瓶頸時，曾受過義大利神父的恩惠，現在看到神父故鄉有難，立刻主動伸出援手。

商報強調，台灣的國際處境並不容易，但總統蔡英文宣布向歐盟、美國捐贈千萬片口罩，其中50萬片將捐給義大利，加上台灣民眾自發踴躍向義大利捐款，這些是非常強烈、令人感動的訊息，讓義大利人感受到來自台灣的溫暖。

▲▼「救義大利」捐款破1.5億！呂若瑟神父「喊停」並感激台人愛心，多出3千萬款項轉移贊助目標。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲義大利神父呂若瑟為新冠肺炎疫情肆虐的故鄉求援募款。（圖／記者游芳男攝）

網媒「國際郵報」（The Post Internazionale）的標題指出，「台灣人絕不會忘記過去所受的恩惠」。報導說，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊全球的時刻，也不乏國際團結的典範，例如台灣民眾為了感謝二次世界大戰後到台灣奉獻的義籍神父，排隊捐款幫助義大利。

網媒「義大利商業報」（Affari Italiani）與Askanews通訊社也都報導了台灣人排隊向義大利捐款的新聞。網媒Tiscali News特別強調，台灣人默默地向義大利伸出援手。

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