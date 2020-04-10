英《自然》期刊道歉！將「病毒和中國連接」導致歧視：這是我們的錯誤

▲美國總統川普曾在臉書PO文中提及「中國病毒」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國科學期刊《自然》（Nature）9日發文，為先前在報導中將新冠病毒與武漢及中國連結道歉，稱在疫情大流行之際，該刊和其他媒體的早期報導，引發了亞洲年輕人在世界各地遭到種族歧視攻擊，「這是我們自己的錯誤，願承擔責任並道歉。」

▲林書豪怒斥川普改講稿硬說中國病毒。（圖／翻攝自IG／jlin7）

《自然》的微信公眾號「Nature自然科研」9日發表文章，稱世界衞生組織在提出「COVID19」這一命名時，提醒曾在報導中錯誤將病毒與武漢和中國關聯在一起的人士和組織，包括《自然》期刊在內，「這是我們自己的錯誤，願承擔責任並道歉。」

「疫情的報導傳出後，世界各地亞裔受到種族歧視的情況明顯，造成難以言喻的代價」，文章同時批評各國努力控制病毒傳播之際，少數政客卻依然抱守舊辭不放，亞裔成為了種族主義攻擊的對象，即使執法機構表示正重點調查仇恨犯罪，但對部分人來說可能為時已晚。

文章最後指出，在世界依賴科研尋求出路之際，汙名化的病毒名稱會對亞洲年輕人造成令人憂慮的衝擊，導致他們離開國際校園，縮短教育時間，放棄了自己和他人的機會，將不啻為一個悲劇，因此停止汙名化是刻不容緩。

▼《自然》認為汙名化的病毒名稱會對亞洲年輕人造成令人憂慮的衝擊。（圖／路透社）