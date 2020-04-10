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前線護士不幸染疫...卻遭房東趕出家門！頂著38.5度高燒睡車裡

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▲▼西班牙馬德里醫護人員,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／路透）

▲西班牙疫情嚴重。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情下，醫護人員堅守前線抗疫，西班牙31歲的護士克拉拉（Clara Serrano）在過程中不幸感染，然而她卻因此被房東趕出門無家可歸，讓她大呼傻眼！她的同事也同樣遇到類似情況，甚至不得不頂著38.5度的高燒，睡在車上。

據《太陽報》報導，克拉拉3月11日到首都馬德里支援，但在3月19日，她開始出現症狀，「有天我起來突然發現失去嗅覺和味覺，而且那個上午覺得眼睛很不舒服，不過之後就好了。很多人患者會出現發熱、咳嗽、呼吸困難，但我並沒有出現這3種病症。」克拉拉3月22日接受新冠肺炎檢測，隔天確診了。

在確診之前，克拉拉把自己關在臥室裡，除此之外只去廚房和洗手間，她同意和室友輪流使用廚房，使用後進行消毒，且獨自使用公寓裡的一個衛生間。然而就在她確診當天，房東堅持要她搬出去，並有一位室友表示支持。

▲▼新冠肺炎,西班牙。（圖／路透）

西班牙醫護人員在救治病人。（圖／路透）

克拉拉說，「我當時很害怕。我試圖向他解釋我可以離開，但可能不是馬上，但他不聽我的。他一直通過電話給我施加壓力，不停地告訴我必須馬上離開。」克拉拉後來住進了科隆酒店，在護理聯盟和馬德里社區的共同努力，該酒店已被改造成一座醫療大樓。

克拉拉透露，她的一名同事也被診斷出感染了這種病毒，也被房東趕走了，不過他的情況更糟糕，在入住酒店之前，被迫在自己的車裡睡了幾個晚上，還要忍受體溫高達38.5度的糟糕狀況。

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