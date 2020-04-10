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嘉市府防疫新招！線上QRcode不沾手　透明隔板防飛沫

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▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市府推線上QRcode不沾手 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市政府南棟大樓採用洽公線上QRcode實名登記制度，讓民眾輕輕一掃QRcode，不需觸碰紙筆，即可防疫不沾手。此外，為求防疫更加到位，市府財政稅務局及2處旅遊服務中心，也分別於服務櫃檯裝設透明塑膠防護罩及壓克力隔板，讓同仁與洽公民眾面對面時能更加的安心。

▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府自除夕夜超前部署以一級開設規模成立應變指揮中心後，隨著疫情的變化及中央流行疫情指揮中心的指示，不時因應現況做防疫工作滾動式的修正。除了以紅外線熱顯像儀量測府內員工及洽公民眾的體溫、民眾入市府採紙本實名登記制、並封閉市府周邊的出入口，只留大門口以避免疫情的擴散。此外，電梯口也以分流的方式，讓上樓及下樓有各自搭乘的電梯，減輕人員感染的風險。並為了避免清明連假之後帶來另一波疫情的高峰，收假後擴大防疫措施，所有市府員工及所屬機關學校教職員生皆須全面配戴口罩，現在更進一步要求所有洽公民眾除了量測體溫，防疫不沾手，即日起掃描線上QRcode，不再使用紙筆，實名登記再升級，讓登記時更加的安心。

▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾使用手機QRcode，避免面對面飛沫傳染也加速洽公品質。（圖／記者翁伊森翻攝）

過去民眾到醫院看病都是用紙、筆留下個人資訊，消毒不易，嘉義市指揮中心防疫諮詢專家暨嘉基感染科主任許國忠醫師提出建議，民眾用自己的手機掃QRcode輸入個人資料，防疫又安心。

▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市府洽公區裝設透明隔板防飛沫 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

洽公採線上QRcode實名登記制簡單又方便，只要出示自己的私人手機並連上網路，並掃描市府於洽公門口提供的QRcode、即可於線上輸入自己的姓名、電話等基本資訊隨即完成實名制登記。或者也可開啟愛嘉義APP、或開啟手機網頁瀏覽器，進入市府官網活動看板等方式完成實名登記。第一次體驗的洽公民眾也表示這項措施便利又不沾手，不需擔心到處觸碰，讓洽公不再心驚驚。

▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，為加強防疫措施，位於嘉義車站以及嘉義公園的旅遊服務中心近期已裝好壓克力隔板，同時也備有酒精供民眾消毒。而財稅局則是在一樓的服務櫃檯請廠商裝設一層透明的塑膠防護罩，底部留有空隙，以便洽公民眾繳交文件資料。財稅局指出，為維護民眾與同仁健康，避免飛沫傳染，特別於櫃檯與民眾之間架設防護罩，讓防疫措施再升級。

▲防疫做好做滿 線上QRcode不沾手 透明隔板防飛沫 洽公民眾直呼揪甘心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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