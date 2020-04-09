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妹子IG發限動「我偏要在高鐵上吃東西」　她怒截圖：就有這種老鼠屎

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵4/5起，列車上全面暫停販售便當、飲料、食品等。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

有鑑於疫情持續延燒，台鐵、高鐵從4月5日起，全面暫停列車上食品、飲料的販售服務，交通部長林佳龍也表示，原則上禁止飲食；不過還是有人當耳邊風。就有女網友昨日滑IG時，驚見有妹子發限動挑釁，「偏要在高鐵吃東西」，輕佻的態度惹怒一票人。

「就是有這種無視法律規定的人！」女網友在dcard怒發文，她表示，早在4月4日就宣布了禁食令，但昨天卻在IG上看到幾則限時動態，該女先是以戲謔口吻寫道「我就偏要在高鐵上吃東西，你給我管」，後來又說「就好像飛到美國不能吃東西，是要人死在飛機上喔 ！」

請繼續往下閱讀...

▲妹子IG發限動「我偏要在高鐵上吃東西」　她怒截圖：就有這種老鼠屎。（圖／翻攝自dcard）

▲女網友怒截圖。（圖／翻攝自dcard）

一席話讓原po傻眼，不禁直呼「真的覺得很生氣，後兩則動態明顯就不是不知情，卻還明知故犯，故意挑釁公權力。國家為了保護民眾，深怕一個疏漏就造成防疫破口，才訂下的規定，大家都這麼努力的防疫，卻還有這種老鼠屎，到底是為了什麼？」

po文引發議論，網友們也紛紛怒回，「歸西之後要等有人拜才有東西吃喔」、「真不知道這種事情有什麼好發IG唱秋」、「重點...所以有檢舉了嗎」、「這就是所謂的物競天擇吧」、「硬要唱反調到底是想要突顯什麼？覺得自己比較厲害嗎」。

另外，針對台鐵、高鐵實施列車上禁止飲食規定，交通部長林佳龍日前也進一步說明，原則上是這樣沒錯，但由於雙鐵時間較長，部分乘客基於身體狀況需要，可能有用藥、喝水的狀況，尤其可能有糖尿病、低血糖或老弱婦孺等等，列車長應該視例外情況加以判斷、彈性處理。

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