誠品將在桃園高鐵站旁開2300坪大店　空拍圖曝光！官方回應了

▲農田水利會持有的青平段25、26地號，傳日後將由誠品進駐。（圖／網友賴王泓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園青埔後勢可期，吸引華泰名品城、八景島水族館、新光影城與IKEA等均宣布進駐，而目前又傳誠品生活也將在該地開出2300坪大店，與IKEA青埔店比鄰，離桃園高鐵站步行距離約5分鐘，對此誠品官方回覆：「目前暫無相關規劃。」

桃園高鐵站周邊將越來越熱鬧，去年進駐已久的華泰名品城三期正式開幕，達到「全期開幕」的目標，美式露天商場的OUTLET風格加上高鐵與桃捷加持，假日也吸引不少家庭客前往，加上華泰名品城旁的國泰人壽桃園產專區，引進日本八景島水族館、新光影城等娛樂休閒，可預計將形成桃園青埔的熱門景點。

而瑞典居家品牌IKEA，也將在桃園高鐵站前特定區進駐全台最大旗艦店，建造總樓地板面積2.1萬坪，營業面積9千坪，就坐落在高鐵站前方，預計2021年完工開幕，今（4／9）有網友在「桃園爆報粉絲頁」貼出誠品將進駐青埔的位置圖，並表示將找知名設計師操刀門面，引發討論。

▲農田水利會持有的青平段25、26地號。（圖／網友賴王泓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台灣房屋智庫經理江怡慧推測，網友指出的地點，應是由農田水利會持有的青平段25、26地號，土地面積約2384坪。位置其實正好就在IKEA青埔店的旁邊，誠品對此回覆相當低調，僅表示目前暫無相關規劃。

誠品於去年東京開幕首間非華人市場的海外店「誠品生活日本橋」，而位於仁愛圓環附近的起家店「誠品敦南」將在5月底正式熄燈，目前最受矚目的新店莫過於新店裕隆城的全台最大旗艦店，預計將進駐裕隆城5至6層樓，樓地板營業面積達2萬坪，比信義誠品還要再多出6,000坪，去年裕隆城已宣布暫停住宅區，先興建商場，誠品生活與威秀影城進駐仍照規劃，預計2024年正式開幕。

▲誠品生活日本橋。（圖／誠品提供）