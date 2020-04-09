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母親節回家去！高鐵「加開25班車」4/11開搶　5/8到5/11停售自由座

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▲▼高鐵,高鐵公司,高鐵旅客。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵母親節期間加開列車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

母親節將至，高鐵公司表示，規劃於5月8日至5月11日疏運期間，加開25班次列車（南下16班、北上9班），總計4天提供597班次的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，將於4月11日凌晨零時起開放購票。為加強防疫，5月8日至10日均實施全車對號座，暫停販售自由座車票。

高鐵公司表示，旅客可自4月11日（六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購母親節疏運期間所需的車票。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司表示，為配合防疫措施，5月8日至10日均實施全車對號座，暫停販售自由座車票，另暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，5月11日（假期後上班日）則維持自由座服務。

高鐵公司表示，已於4月1日起對進站旅客實施全面體溫量測，旅客額溫若超過37.5℃，不得搭乘高鐵，並請旅客自備口罩、全程配戴；全線12座車站預計今日全面完成醫療級紅外線體溫感測儀的裝設，將大幅提升監測效能。

▲台灣高鐵公司防疫措施。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣高鐵公司防疫措施。（圖／記者吳奕靖攝）

另外高鐵公司已於4月5日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，並停止供應熱飲及書報雜誌。高鐵公司呼籲，自備餐食或商務車廂之旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

高鐵公司指出，車站消毒頻率由原本每4小時一次提升至每2小時一次，並於車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；各車站生飲台型式之飲水機也將暫時關閉不提供服務。

同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車消毒。此外，第一線單位已全面實施防疫班表。

▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲母親節疏運期間前三天停賣自由座車票。（圖／記者李宜秦攝）

針對持有定期票、回數票之旅客，高鐵公司提供以下配套措施：
一、 定期票：原優惠效期含5月8日至5月10日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延5天。譬如：原定期票效期為4月20日至5月19日，經勞動節展延6天及母親節展延5天後，優惠效期將至5月30日。

二、 回數票：除同上述定期票規定，展延回數票5天優惠效期外，於4月1日（含）至5月7日（含）購買回數票且於5月4日至7月10日在效期內使用完畢者，可於2020年7月31日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張（係依原勞動節的配套措施再擴大優惠適用條件）。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

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