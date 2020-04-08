虛弱女「沒戴口罩」開門取餐、付錢！他事後才知：是居家檢疫...崩潰閉關14天

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名外送員日前接到訂單，並將餐點送至客人家門口，對方取餐和付錢時一臉虛弱，並未配戴口罩，下樓後他越想越不對勁，向警衛確認後才得知，該女竟是居家檢疫者，而莫名躺槍的他只好暫停工作，展開在家閉關14天的生活。

女網友在dcard娓娓道來，男友昨天上午傳訊息大吐苦水，當時他接到訂單，客人備註「要送上樓」，起初他並未多想，所以照往例跟警衛口頭報備，準備送餐到幾號幾樓。

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當時，警衛要他放門口就好，但由於這單是付現，所以又請他打電話給訂餐客人，怎料響了幾聲被掛斷，所以警衛幫他聯絡完才讓他上樓。

後來，該名女客取餐時一臉虛弱，也沒戴口罩，而他送完餐才驚覺不對勁，立刻詢問警衛，對方是否為居家檢疫者，結果竟得到肯定的答案，讓他傻眼又崩潰，同時警衛也不解透露，對方最近居家檢疫中，所以都有叫餐，但之前一律是刷卡，不知為何這次選擇付現金。

▲警衛說，對方前幾次叫餐都是刷卡付款。（圖／翻攝自dcard）

男友返家後，把這件事告知家人，並立刻洗澡閉關，不敢有任何僥倖及冒險。身為女友，原po不禁怨嘆，「天氣那麼冷，訂單那麼多，只能放棄在家，然後14天不能見，兩週無收入損失蠻大的，覺得心情很複雜，很難過很心疼。」

看完原po男友的遭遇，網友們紛紛替他抱不平，直呼「這幾天心理壓力會很大欸」、「隔離沒戴口罩，是在三小啦」、「病毒可以在錢上面存留4小時，真的要小心，希望妳男友沒事」、「妳男友真好！主動隔離14天～真的很敬業，也很保護他的客戶家人朋友」、「祝福妳男友平安」。