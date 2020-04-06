中部以北「今晚雨勢最大」！雨要下到週五　這週只有2天放晴

▲中部以北嚴防大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受華南雲雨系與東北季風影響，今日全台各地濕冷，北台灣低溫約15度。氣象局表示，今晚開始水氣增多，中部以北、東半部恐有較大雨勢，北台灣直到週五、六水氣才會減少，但週日又有另一波華南雲雨系影響，屆時將再迎降雨。

氣象局預報員王品翔表示，今晚到明日受華南雲雨系與東北季風影響，中部以北、東半部天氣濕冷，有較大雨勢發生機會，南部與花東地區則是多雲，也會有局部短暫陣雨。

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王品翔表示，華南雲雨系影響到週三、四，屆時僅剩東北季風影響，迎風面的北部、東半部、山區等地仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴天氣型態。

▲本週天氣不穩定。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

王品翔指出，東北季風將在週五、六減弱，僅有東半部、北部山區會有局部零星短暫雨，北台灣可迎來短暫的放晴空檔。到了週日、週一又有另一波華南雲雨系影響，中部以北、東北部地區又要下雨，其他地區雲量也會偏多。

氣溫部分，王品翔表示，未來一週北部、東北部低溫約16到17度、中南部與花東地區則約18到20度。今明兩天高溫部分，北部約18到20度、中部約21到23度、南部約23到26度、花東地區約23到25度。週三起華南雲雨系減弱，各地高溫略升，北部與東半部22到26度、中南部約28到30度。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日全台都是偶有短暫雨、濕濕冷冷的，這樣的天氣北部、東部要持續到禮拜四，可能要到禮拜五才能稍微回暖喘口氣，回暖時間只有大約一天半。中部、南部、外島週二起降雨機率逐漸降低，週三起白天陽光開始露臉，但早晚仍偏涼。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚中部以北雨勢最大，明日也持續會有降雨，其他地方，也不時會下雨，只有高屏、台東影響比較小。明晚水氣減少，雨區會大幅縮減，只剩北台灣有雨，其他地方將重見陽光。

▲今晚中部以北有較大雨勢。（圖／／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）