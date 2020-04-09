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南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

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▲▼南投縣國姓、仁愛鄉9條農路巷道待修，縣長林明溱馬不停蹄逐一會勘後，核撥經費著手改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣國姓、仁愛鄉9條農路巷道待修，縣長林明溱馬不停蹄逐一會勘後，核撥經費著手改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉福龜、柑林、南港、北山、石門、長福、長豐等村，以及仁愛鄉互助村，9條農路、社區巷道年久失修，路面出現龜裂坑洞，不僅人車往來險象環生，枇杷等農產外運，也因路面顛簸損傷連連，縣長林明溱9日逐一會勘確認路況並聽取民眾心聲，當面敲定斥資約770萬元徹底改善。

縣長林明溱指出，國姓、仁愛兩鄉這9條道路翻修改善問題，經地方村民反映村長及縣議員戴世詮、廖文賢，縣府工務處道路養護科先行實勘測設，他馬不停蹄一處處會勘，確認都很有需要，當然要馬上拿出辦法責成工務處儘速發包處理，讓民眾無論是出入通行或運輸農產都能安全又便捷，特別感謝戴世詮議員配合款30萬元挹注共同促成。

國姓鄉福龜村長壽巷寬5公尺長約350公尺的路面重新封層約需87萬5000元；福龜村福龜段產業道路2.5公尺寬、300公尺長的路面翻修重鋪也需要67萬5000元。國姓鄉而柑林村育樂國小後方的村內巷道也破損嚴重，約需刨除重鋪
7公尺寬、250公尺長的路面；南港村南港路也有430 公尺長、7公尺寬的路面需要重新封層並劃新標線，計需花費176萬3800餘元，這4條路合計約需423萬多元經費。

▲▼南投縣國姓、仁愛鄉9條農路巷道待修，縣長林明溱馬不停蹄逐一會勘後，核撥經費著手改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣國姓、仁愛鄉9條農路巷道待修，縣長林明溱馬不停蹄逐一會勘後，核撥經費著手改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

國姓鄉北山村盤安農路有330公尺長、2.5公尺寬需重鋪混凝土路面約需花費75萬元；有上百戶村民出入的石門村偏遠小岸道路則有650公尺長、2.5公尺寬的路面，需分別以瀝青及混凝土重新封層，更新工程費用也達130多萬元，兩段道路計需200餘萬元經費。長福村長雙巷200公尺長4公尺寬的路面也將獲得重鋪混凝土路面，並裝設30 支警示「回復桿」，經費約需45萬元；長豐村豐東產業道路則將更新300公尺長、2.5公尺寬的混凝土路面經費約67萬元。

仁愛鄉互助村4號農路則有兩處路面因邊坡水流匯聚沖刷，路面破損並經常積水難消，林縣長會勘後決定新設「過水路面」強化導水也確保道路通行安全，估計需花費約30萬元，這3處路段改善合計需140萬元經費。

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