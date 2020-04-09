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玉管處成立35週年慶　「與山為伍˙風華再現」特展揭幕

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▲▼玉山國家公園管理處慶祝成立35周年，在水里遊客中心舉行「與山為伍˙風華再現」特展。（圖／玉管處提供，下同）

▲▼玉山國家公園管理處慶祝成立35周年，在水里遊客中心舉行「與山為伍．風華再現」特展。（圖／玉管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

玉山國家公園管理處4月10日成立35周年，為迎接35年到來，玉管處在水里遊客中心規劃「與山為伍．風華再現」特展。展示歷年來玉山攝影比賽及珍藏老照片及動植物標本，讓民眾了解玉管處長年來，秉持永續生態保育、鞏固夥伴關係、優化環教解說、改善登山安全的4大目標。

去年度玉管處耀眼表現包含，107年部會管制施政計畫─玉山國家公園計畫，獲內政部評列優等；107年度內政部全民監督公共工程獲行政院評列優等；出版「聽見家的聲音」環境教育宣導影片，榮獲2019美國金勳章獎佳作影片，葡萄牙ART&TUR國際觀光電影節「環境及生態類」二獎。

▲▼玉山國家公園管理處慶祝成立35周年，在水里遊客中心舉行「與山為伍˙風華再現」特展。（圖／玉管處提供，下同）▲▼玉山國家公園管理處慶祝成立35周年，在水里遊客中心舉行「與山為伍˙風華再現」特展。（圖／玉管處提供，下同）

▲▼玉山國家公園管理處慶祝成立35周年，在水里遊客中心舉行「與山為伍˙風華再現」特展。（圖／玉管處提供，下同）

內政部營建署108年度，國家公園系統公共安全及經營管理維護督導考核作業計畫，成績評列第三名；南安管理站哺（集）乳室親善職場業務，連續5年榮獲花蓮縣示範據點殊榮；優良綠色採購。

玉管處表示，今年度處慶活動因應新冠肺炎疫情，對於企業各界的協助及志工的努力表揚，將另擇期辦理，活動中除對績優員工表揚，並為「與山為伍．風華再現」特展揭開序幕。

與山為伍˙風華再現特展，分（一）今昔物語，時光迴廊（二）四時多變化，山水共徘徊（三）古木奇石，珍禽異獸（四）有遲到，是時間遲到了！人文采風，玉山的守護者等四大主題策展。

展覽重現歷年來玉山攝影比賽及珍藏之老照片等經典之作，從日治時期旅人辛勤登玉山之光景，到近代精密攝影技術，所展現之攝影成果，也有藝術家創作玉山之畫作與玉山地質特色岩石及動物標本展出，透過不同媒體素材展現玉山的美麗風采，共有近70幅掛圖與50件動植物與岩石標本，展期即日起到今年底。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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