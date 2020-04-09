「3船員疑似感染病毒」255人被禁止下船　乘客恐慌到直接跳海！

▲船上疑似有人染疫，多名乘客竟然跳海逃命。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情導致人心惶惶，印尼近來一艘從馬來西亞出發，要前往弗洛勒斯島(Flores Island) 毛梅雷(Maumere)的渡輪，因為傳出3名船員染病，使得當局下令該船不准停靠，結果船上多名乘客竟然因為害怕，寧願跳海也不願意乖乖待在船上。

國外媒體報導，這艘途經婆羅洲以及蘇拉威西島的渡輪，船上一共載著255名乘客，其身分大多為從馬來西亞要回國的移工，然而7日抵達目的地時，因為船上有3名船員疑似感染新冠病毒，使得整艘船被當局下令禁止停靠。消息一出立即引發船上乘客恐慌，網路上影片可看到，許多人因為害怕染疫，竟然只穿著救身衣就從甲板上跳海，引來旁人的驚呼。

消息傳出後也引來當地民眾不滿，許多人聚集在岸邊抗議，當局為了平息爭議，最後同意讓船上233名乘客下船，但前提是他們必須同意前往當地檢疫中心接受隔離，直到獲得衛生局允許才能離開，且隔離期間不開放任何家人前往探望，而3名傳出染疫的船員檢測結果的確是陽性，目前已接受隔離治療。

Panik, Penumpang KM Lambelu Lompat ke Laut Flores, Tiga ABK Diduga Kuat Positif Virus Corona

.

.

https://t.co/c3zvx4YA9s

.

.

Aksi nekat para penumpang karena KM Lambelu dilarang berlabuh di Pelabuhan Lorens Say Maumere pic.twitter.com/vYLP3hUS1t — Presiden Runner Up. 2 (@P3nj3l4j4h_id) April 8, 2020

►越想越不對勁！OL 賺翻啦