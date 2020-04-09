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恩愛夫妻確診每天急問老伴情況　醫生卻騙他「手機壞了」真相令人鼻酸

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恩愛夫妻確診每天急問老伴情況　醫生卻騙他「手機壞了」真相令人鼻酸。（圖／翻攝自北京衛視）

▲男子要康復出院前才得知真相。（圖／翻攝自秒拍／北京衛視

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，湖北武漢一對恩愛夫妻同時確診，後來一起被送進醫院接受治療，然而先生因為無法得知妻子狀況，拼命向醫生打聽消息時，卻只能得到對方「手機壞了」的回覆，原來對方早已病逝，醫生不忍讓仍在對抗病症的他受到更多打擊，令人意外的真相讓許多網友感到心酸。

居住在武漢的68歲朱男，1月23日因為一場家庭聚會，導致7名親人感染新冠肺炎，他和妻子也因為確診一同住進了醫院，然而3月4日卻開始連絡不上妻子讓他十分著急，然而詢問醫護人員時卻得到「她手機壞了，打不通」、「她在監護室，誰都進不去」的答覆，傻傻相信的他還盼著出院後能趕快幫對方買新手機，完全不知道對方後來於3月9日去世。

醫護人員表示，朱男的妻子其實早已去世，由於考量到當時他的病情隨時都有可能復發，為了安全只好暫時隱瞞，等到健康好轉後才能告知。朱男直到康復要出院前，兒子才終於告訴他妻子的死訊，他表示和老伴在一起長達40多年，2人勤儉平淡過日子感情一直很好，卻無法見到對方最後一面，眼中帶淚淡然表示，「終究要分開，就是遲早，再難過也辦法，活著的人要活下去，我還能撐起這個家」。

影片發布後許多網友被這對夫妻真摯的感情打動，獲得23萬多人次分享，上萬網友表示，「眼眶紅了」、「看了忍不住哭了」、「她在下一世等你」、「相愛的2個人用這種方式分開，確實挺痛苦的」、「感覺爺爺好像早就知道了」。

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