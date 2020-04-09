小烏來「天空步道」需佩戴口罩！8景點「即時人潮」這裡看

▲「天空步道」是桃園小烏來風景區一大觀景亮點，即日起需佩戴口罩、量測體溫才得以進入。（圖／記者陳涵茵攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情緊張期間，桃園市政府也宣布，小烏來風景區需佩戴口罩、量測體溫才得以進入「天空步道」，另外，大溪後慈湖於日前已採用實名制登錄，並量測體溫，低於37.5度才能入內參觀，且搭乘接駁車需全程配戴口罩。

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▲桃園大溪老街4月連假期間湧入破4萬人次。（圖／記者張舒芸攝）

4月連假期間，桃園市政府風管處統計，市轄16個風景區遊客共湧入23萬4725總人次，其中以大溪老街、石門水庫風景區各自破4萬人最多，為避免過度擁擠造成群聚，在8處景點建置「即時影像」服務，包含大溪橋、大溪老街、石門水庫、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、虎頭山奧爾森林學堂、拉拉山遊客服務中心等，透過桃園觀光導覽網專區即時影像，方便收看當下人潮狀況。

▲大溪老街即時影像，之後會再加裝「燈號警示」功能，預計在5月1日上線。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



風管處處長廖育儀表示，疫情期間，2019年10月8處景點建置的「即時影像」服務可派上用場，民眾收看當下的人潮狀況，抉擇是否前往，能避免先前清明連假時的「擁擠盛況」，之後會再加裝「燈號警示」功能，預計在5月1日上線。

另外，各遊客中心全面實施檢測體溫，大溪中正公園的景觀電梯已公告提醒民眾搭乘電梯須戴口罩、避免交談、拉大間距、1次搭乘不超過3人等，將群聚交叉感染風險降到最低。