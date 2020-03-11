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種植原生樹種護國土　屏東林管處「森活大樹聚」需要國家隊

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▲屏東林區管理處在辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區舉辦的「森活大樹聚」贈（換）樹苗活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東林區管理處在辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區舉辦的「森活大樹聚」贈（換）樹苗活動。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處3月12日在辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區舉辦的「森活大樹聚」贈（換）樹苗活動。

今年贈苗主軸以推廣原生樹種為主，有蘭嶼羅漢松、月橘、野牡丹白水木、鐵色、桃金孃、臺灣肖楠、櫸木、九芎、楓香及樟樹。如活動有任何變動，將於屏東林管處官網及粉絲專頁公告，籲請民眾隨時留意相關訊息。

該林管處說，這次贈苗的原生樹種，從小灌木、小喬木、中喬木到大喬木都有，民眾可依據種植的環境、空間，做不同的選擇。若喜歡觀花、且種植空間不大的，建議選擇野牡丹及桃金孃，它紫色、桃紅色的花，可讓環境充滿繽紛的色彩。

如果想要聞花香，建議種植月橘（七里香），它的香氣可達七里遠；羅漢松的果實狀如羅漢，綠頭紅衣、姿態各異的小羅漢站立在綠葉間，別有一番趣味；還有被著銀白色絨毛的白水木、葉左右不對稱的鐵色、葉形似楓葉的楓香、具樟腦氣息的樟樹、樹皮光滑到猴子都爬不上去的九芎、身為臺灣貴重木之一的臺灣肖楠、家有考生很可以來一株的櫸木，各具特色的樹苗一應俱全，歡迎大家來領苗，共同讓「森活」充滿「大樹聚」。

而銀合歡、小花蔓澤蘭等外來入侵植物所造成的危害，各單位也在積極的移除當中。現在，不止口罩需要國家隊，就連種樹也需要國家隊，種植原生樹種不僅能營造台灣風情，也能為野鳥、蝴蝶、野生動物提供更多的食物及隱蔽棲所，並可兼顧生態平衡，好處很多。

有關詳細贈苗訊息及活動方式，請參閱屏東林區管理處網站（http://pingtung.forest.gov.tw/），或林務局屏東林區管理處粉絲專頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/），或電話洽詢屏東林區管理處（08-7236941）。

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