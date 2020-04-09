武漢群體免疫或已存在…成中國最安全城市！張文宏：許多人擁有免疫力

▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國宣佈各省「清零」、武漢4月8日解封。上海醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日凌晨接受《中國國際電視》採訪時表示，武漢也許會成為中國最安全的城市，城中的許多人可能已經具有免疫力。不過他強調，這還只是一個推斷，相關的研究正在進行中。

武漢市8日凌晨解除封城，恢復對外交通，預估2天將有超過10萬人出城，也令人擔憂降溫的疫情會否又復燃。對此，湖北省委書記應勇在7日的防疫會議上指出，解除通道管控後，仍要倡導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動，「新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」

此前，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，估計目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。

楊炯教授6日表示，從近3天普查數據來看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，也就是說大約有1、2萬的染疫者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的；所以要加強對無症狀感染者的管理，還是需要警惕。

湖北省衛計委9日通報，2020年4月8日0-24時，新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入病例，新增病亡2例，新增出院45例。截至2020年4月8日24時，全省累計報告新冠肺炎確診病例67803例。

►戴口罩也要記得保養