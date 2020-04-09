台師大第2例確診！校長：個案沒跨校選課、所修課程沒校外生

▲吳正己表示，個案沒有跨校選課，所修課程中也沒有校外生。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

台灣師範大學今（9日）又新增一學生確診，校長吳正己親自召開記者會表示，學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，個案沒有跨校選課，所修課程中也沒有校外生。

吳正己表示，學校接獲通知首例確珍後，即安排室友移出宿舍進行居家隔離，第二例當時並無任何發病跡象，在校外居家隔離期間，住一人一間獨立套房，亦無任何症狀，但由於第二例與首例為室友，考量其具有罹病高風險，因此CDC主動採檢，結果呈陽性，確診感染染新冠病毒。

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▲台師大校園空蕩蕩，文薈廳同學遠距離戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）



吳正己說，第二例學生無跨校選課，所修課程中亦無外校學生，也不是師培生，3月30日即居家隔離，未在校園内上課。依教育部規定，有兩位學生為確診病例，已達停課標準，但本校日前自4月6日起即已全面實施遠距教學，課程都已透過網路進行學習，實驗活動也比照辦理，以避免群聚，全校師生仍將維持原定進度進行課程活動。台師大說，本校已配合中央疫情指揮中心疫情調查，提供案例在校可能接觸師生資料，目前匡列本校3位需居家隔難，需自主健康管理者本校也將持續加強衛教宣導。

