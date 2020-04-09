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獨／是我害了你們！丈母娘武漢封城後自責輕生　台灣女婿首度露面

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▲▼滯留湖北的台灣人，因無法返台，丈母娘自責輕生。滯留武漢台灣人拍攝武漢解封後畫面。（圖／受訪者提供）

▼滯留湖北的台灣人，因無法返台，丈母娘自責輕生。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／台北—武漢連線報導

媒體報導有滯留武漢台灣人的丈母娘跳樓輕生，引發陸委會關切。對此，《ETtoday新聞雲》輾轉聯繫上該名男子，他坦言自己原先可搭第一次包機返台，但因照顧中風住院的岳母，計畫與妻子改搭第二班，沒想到「就再也搭不上了」，以致丈母娘出院後不斷自責「是我害了你們」，於4月1日瞞著家人，跳樓輕生。

該男子現年50多歲，家住台灣北部，因姓氏特別不願透露。他是在1月23日封城前，與妻子兩人到武漢探望身體有恙的岳母，不料遇上武漢因疫封城，岳母也腦梗塞腦栓塞住院，一直滯留到今天。

▲▼滯留湖北的台灣人，因無法返台，丈母娘自責輕生。滯留武漢台灣人拍攝武漢解封後畫面。（圖／受訪者提供）

▲武漢解封後街道畫面。（圖／滯留武漢台灣人提供）

他錄影向記者說明，第一批包機的時候，丈母娘住院正值危險期，夫妻兩人留下照顧，準備搭乘第二次包機，沒有想到，從今以後就再也搭不上了。

男子摀住臉哽咽哭訴，岳母出院回到家裡後，非常自責，「老人家心裡一直過不去，總是說耽誤了我，耽誤了我太太，她很對不起」，又因為長期封閉在家裡面，精神壓力越來越大。「在4月1日這一天，她竟然，跳樓輕生。」

他說明，由於滯留武漢超過76天，在台灣家裡的水電、瓦斯費無法處理，全遭斷水斷電，工作也完全停滯，對往後生計造成很大影響，更糟糕的是，「卻因為我，而間接導致了岳母跳樓輕生。」和老婆兩人真的是無語問蒼天。

據了解，在2月3日兩岸發動首批武漢包機，載回247名台灣人後，陸方原定於5日起陸續安排第二、三、四架次包機，但當時因包機名單爭議、兩岸防疫認定標準與協商過程互相來往，導致兩岸後改於3月10日才啟動第二批包機；後於湖北省各城市陸續解封後，台灣再於3月29、30日發動從上海起飛，接返滯留湖北（武漢除外）台人的類包機。

▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲因防疫需要，我中央流行疫情指揮中心拍板對滯留湖北台灣人進行註記管制，原則上安排包機返台為主。（圖／記者李毓康攝）

目前，由於武漢市自4月8日零時起解除通道管制以來，台灣人若憑藉「綠碼」健康碼、健康證明，已可逐步有限度活動，因此目前仍滯留湖北省約400到500名台灣人中，不少人希望兩岸政府再次發動包機，或我方能解除對他們的註記管制，才可自行回台。

湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文日前還向媒體透露，有另一名51歲在武漢工作的呂姓男子，其母親於3月3日因突發心臟衰竭過世，面臨母喪卻也無法回台，同時就他所屬群組掌握，還有約50名孩童、2名孕婦，及數位有就醫、就學、工作生活需求者，盼望返台。

對此，陸委會昨晚曾回應，對於有民眾岳母輕生，因該報導未提及當事人個資，無法確認其是否曾向政府請求協助，惟從報導所附相關資料研判，當事人應為長期在武漢居住及工作之台商，並非短期赴陸探親而無法返台，輕生緣由亦尚待瞭解，相關報導所述恐有再予釐清之必要。

陸委會說，至於該呂先生，係在陸工作之台籍幹部，3月10日始來電向政府請求協助，惟3月29日及30日兩架次華航定點返台專案航班，因當時武漢尚未解封，呂先生無法前往上海搭機，對此，政府會持續關切及協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼對於滯留台灣人丈母娘輕生一事，徐正文也提供群組內對話佐證。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼對於滯留台灣人丈母娘輕生一事，徐正文也提供他的後援會內，滯留台灣人間的對話佐證。（圖／湖北台胞返鄉救援會徐正文提供）

▼武漢解封後街道畫面。（圖／滯留武漢台灣人提供）

 ▲▼滯留湖北的台灣人，因無法返台，丈母娘自責輕生。滯留武漢台灣人拍攝武漢解封後畫面。（圖／受訪者提供）

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