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小玉嫌母奶有吉娃娃味！兒科醫「餵母乳辛苦且漫長」怒抵制...大票網狂刷檢舉

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▲小玉自爆是雙性戀。（圖／翻攝自YouTube）

▲YouTuber小玉以誇張、搞笑手法拍片，擁有148萬超高訂閱數。（圖／翻攝自Instagram／小玉）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber小玉最近曝光新影片，因邊喝邊作嘔，加上嫌母乳「有吉娃娃味」，被圍剿抨擊。就有兒科醫師站出來抵制該影片，並嚴厲表示，母乳哺餵對媽媽們來說，是一條漫長且辛苦的道路。

小玉最近推出一支影片名為「新鮮現榨！用母奶做珍珠奶茶」，他先是從網拍平台取得母乳，飲用時再以戲謔口吻吐槽，母乳有吉娃娃味，接著又加入巧克力餅乾、珍珠等配料，最後大肆批評「睽違24年，再吃到一次後，竟然體驗是這麼差」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後被罵翻，兒科醫師祁孝鈞更在臉書發文，表示「母乳絕對是4至6個月內嬰幼兒最佳的食物，當然可能大人喝起來不好喝，但這本來就是給嬰兒喝的，而不是給你喝！」

祁孝鈞指出，母乳哺餵對生產完的母親來說是一條漫長且辛苦的道路，「請尊重所有堅持餵母奶的媽媽們，小玉這支影片內充滿對母奶戲謔的字眼，請抵制這支影片，一起為餵母奶的媽媽們加油。」

▲兒科醫「餵母乳辛苦且漫長」怒轟抵制...大票網檢舉了。（圖／翻攝自臉書／兒科醫師 祁孝鈞醫師｜Hsiao-Chun Chi MD.）

▲醫師發文抵制。（圖／翻攝自臉書／兒科醫師 祁孝鈞醫師）

另外，他也提到，媽媽若母乳不足，可考慮醫療機構的母乳庫資源，並不建議在網上自行購買，而母乳庫的供給優先順序，分別為住院中的早產兒、住院中的足月病嬰、緊急或重大災害應變需母乳的寶寶、出院的早產兒。

不過存量足夠時，也能提供給其他嬰幼兒，包括母親罹患疾病必須暫時停止哺乳、母親自己的母乳因疾病或治療會影響到嬰兒的健康、母親死亡的嬰兒、特殊適應症。

針對小玉的影片，網友們紛紛進行檢舉，「已檢舉，超白目、沒知識、沒營養，還有認識的朋友點他讚，覺得噁心」、「請大家不要點閱進去看，把影片暫停。直接檢舉即可～他就是靠負評刷存在感」、「一早起床擠奶的時候看到這影片⋯真的很虐媽媽」、「我已經去檢舉他的貼文了」、「Youtube那也要去檢舉」。

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