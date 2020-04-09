2020年1年級招生「人數掛0」　走過半世紀基隆尚智國小停辦

▲ 走過半世紀基隆尚智國小停辦，2020年1年級招生人數掛0。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市尚智國小整合案，經與家長、師生、社區民眾、地方民意代表及專家學者等，歷經公聽會與多次會議研商，凝聚各方共識；於2020年1月16日基隆市第十屆教育審議委員會第二次臨時會議決議通過，尚智國小將自109學年度8月1日起停辦，目前一年級人數為0人。

走過逾半世紀的尚智國小成立於民國1962年，位處仁愛區邊緣三坑火車站旁，該校近十年班級數及學生數逐年遞減，自102學年度起人數低於50人、現有人數21 人，未來設籍人數與就學人數未見顯著成長，目前一年級人數為0人。儘管2008年時已核定為開放學區，其招生情形仍面臨嚴峻考驗。

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▲ 走過半世紀基隆尚智國小停辦。

教育處指出，教育部依據國民教育法第四條之一，在2017年1月9日發布「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，市府據以訂定「基隆市國民中小學整合暨轉型發展作業準則」，於同年2月18日發布施行。尚智國小因人數未滿50人且持續銳減，雖學校已努力提出轉型計畫，進行特色課程和合作協同教學，惟學校不利因素讓生源無法改善，招生成效不顯。

林右昌在教審會決議通過後特別指示教育處，尚智國小雖然停辦，但仁愛區南榮國小、成功國小與仁愛國小各具辦學特色；為讓家長放心，形塑優質的教育光譜降低學生及家長焦慮感，其中尚智國小幼生、師生已完成適妥的安置計畫。

教育處表示，對於尚智國小學生將持續關注與追蹤，並請安置學校提供學生學習適應協助與輔導。另尚智國小長達58年的校史資料，也將在鄰近的南榮國小妥為保存。

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