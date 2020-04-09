台師大案380被室友傳染...僅「體育課、在家」沒戴口罩　莊人祥：暫不公布足跡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台師大確診首例（案322）後，今（9）再確診一例案380，為案322同寢室室友。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，該寢室4人都有做採檢，只有一名陽性（案380），由於案380平時都有戴口罩，只有上體育課跟在家沒戴，因此不考慮公布足跡。

案322在3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，3月30日由醫院採檢通報，3月31日確診，經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，感染源至今不明。而案380在3/30就開始居家隔離，4/6採檢，今確診。

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莊人祥說，案380是四名室友中唯一一位陽性的，居家隔離前出門都會配戴口罩，只有上體育課和在家沒有戴，算是相當配合防疫，也因為都有戴口罩，所以暫時不公布個案足跡。

因應本起群聚，台師大在4/17前全校停課，全採遠距授課。目前2確診案例掌握接觸者共448人，採檢24人，其中1人陽性（即案380）、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者，目前有21位在居家隔離中。